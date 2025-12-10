Le Bollettino n. 21 révèle les nouvelles pages du patrimoine valdôtain

Il est rassurant, dans une époque marquée par des récits rapides et des mémoires fragmentées, de pouvoir compter sur une publication qui continue à documenter avec rigueur et passion les traces de l’histoire et l’évolution du patrimoine culturel. Le Bollettino de la Surintendance pour les biens et les activités culturelles, sera présenté le 17 décembre 2025 au Musée Archéologique Régional d’Aoste, n’est pas seulement une publication scientifique : c’est un outil de connaissance, de responsabilité et de transmission.

Cette 22e édition (n. 21), riche d’une soixantaine de contributions, confirme la valeur d’une œuvre éditoriale devenue au fil du temps un véritable point de repère. Depuis le numéro zéro, publié en 2004, jusqu’à l’édition 2025, le Bollettino a su raconter, année après année, les transformations et les engagements du système de protection et de valorisation du patrimoine valdôtain, en format papier comme en format numérique.

Pour l’Assesseur Erik Lavevaz, cette publication incarne l’essence même du rôle culturel des institutions : expliquer, transmettre et faire dialoguer passé et présent. Dans son commentaire, il souligne comment le Bollettino illustre “la richesse plurielle des biens que notre communauté a le devoir et l’honneur de protéger”, rappelant que l’identité n’est pas figée mais se construit dans la rencontre entre “ce qui est monumental et ce qui est caché”.

Une affirmation qui décrit à la perfection la portée de cette édition, où l’analyse scientifique rencontre les récits du territoire, et où chaque étude – qu’elle porte sur une colonne monumentale ou une archive méconnue – contribue à définir la place de la Vallée d’Aoste dans l’histoire européenne.

Le nouveau numéro du Bollettino rassemble articles, fiches, études et bilans des activités réalisées en 2024 par la Surintendance : interventions sur le paysage et l’architecture; analyses scientifiques préalables aux restaurations; recherches archéologiques; actions dans le domaine des biens historico-artistiques; événements et activités d’exposition pour la médiation culturelle.

La dernière partie du volume offre une cartographie des projets en cours : conservation, catalogage, laboratoires, initiatives pédagogiques, conférences et publications.

Parmi les approfondissements présentés lors de la conférence : les travaux de restauration à l’Arc d’Auguste ainsi qu’une recherche sur les routes et anciens hospices de la Vallée, menée grâce au fonds d’archives Marguerettaz.

La véritable force du Bollettino est de faire dialoguer disciplines et regards différents. Il consolide la connaissance scientifique, relie les expériences et transmet une vision culturelle à long terme : celle d’une communauté consciente de son héritage et capable de le transformer en opportunité.

Le volume pourra être demandé à partir du 18 décembre 2025 aux adresses indiquées par l’Assessorat. Tous les numéros publiés sont consultables en ligne dans la section dédiée aux publications culturelles du site institutionnel de la Région.

Une fois encore, la Vallée d’Aoste choisit de raconter son histoire non pas comme une vitrine figée, mais comme un chantier de savoirs vivants. Une manière, en somme, de transformer la mémoire en avenir.