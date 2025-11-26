Incontro di ritrovo Pellegrini del Cammino di Santiago

E’ andato aumentando negli ultimi anni il numero di valdostani, da sempre camminatori e pellegrini, che hanno intrapreso il Cammino di Santiago.

Arrivati a Compostela hanno incontrato il parroco che accoglie i pellegrini italiani, Padre Fabio.

Padre Fabio sacerdote nell’Ordine dei Guanelliani, ha un forte legame con la Valle d’Aosta e molti si ricordano di lui quando, arrivato in Valle d’Aosta per ragioni di famiglia, con l’idea di fermarsi un solo anno, ha poi esteso il suo servizio, su richiesta dell’allora Vescovo Anfossi per tre anni, come parroco di HONE.

Rientrò poi nelle comunità della sua Congregazione, diventò parroco di Alberobello e da 15 anni è il sacerdote che accompagna i pellegrini italiani che arrivano a Compostela.

Attualmente ricopre la carica di Superiore per le opere Guanelliane d’Europa del suo Ordine per Romania , Polonia, Germania e Spagna.

Negli anni in cui è stato in Valle d’Aosta, per ragioni di predicazione, aveva visitato molte delle nostra parrocchie, in occasione di feste patronali e pellegrinaggi. Anche se sono trascorsi 25 anni dalla sua permanenza in Valle, sono ancora molti quelli lo ricordano, anche grazie alle sue frequenti visite realizzate in questi 25 anni.

Da alcuni anni organizza degli incontri regionali per incontrare chi ha già fatto il Cammino e tutti quelli che hanno intenzione di intraprenderlo.

Sarà in Valle il 6 dicembre prossimo e , nella chiesa di Saint-Martin-de-Corléans, celebrerà una messa di ringraziamento alle ore 15, a cui seguirà una conferenza/dibattito con i valdostani presenti.

Durante la Messa , la colletta verrà destinata alla casa per disabili e orfani che i pellegrini di Santiago hanno creato in Romania.

Un ringraziamento particolare a Don Nicola , che ha voluto mettere a disposizione la chiesa della sua Parrocchia, per questo incontro.