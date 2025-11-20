Consiglio comunale di Pollein: investimenti, efficienza e nuove commissioni per un 2026 più solido

Il Consiglio comunale di Pollein del 19 novembre ha messo sul tavolo scelte concrete e orientate allo sviluppo. Una seduta tecnica, sì, ma con ricadute tangibili per la comunità: dal maxi-intervento di efficientamento energetico del Municipio alle manutenzioni sul territorio, fino alla definizione delle commissioni consiliari e di due convenzioni che guardano alla formazione e all’inclusione.

La variazione n. 5 al bilancio di previsione 2025/2027 — oltre 1.180.000 euro — porta con sé un messaggio molto chiaro: Pollein investe.

Il cuore dell’operazione è rappresentato dai 1.076.776,85 euro di trasferimento regionale destinati ai lavori di efficientamento energetico del Municipio, un intervento strategico che guarda alla sostenibilità, al risparmio e alla qualità degli spazi pubblici.

A questi si aggiungono 100.000 euro, sempre da trasferimento regionale, per opere di pubblica utilità sulla strada di Località Moulin: manutenzioni puntuali ma necessarie, che migliorano sicurezza e accessibilità.

Dall’avanzo libero, poi, il Comune ha scelto di allocare 25.000 euro alla pulizia dei canali e 10.000 euro alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali — un segnale di attenzione verso il territorio e il patrimonio pubblico.

Su proposta del capogruppo di Unire per crescere, Paolo Gippaz, sono stati votati i componenti di tre commissioni chiave.

Un assetto che punta alla funzionalità e alla rappresentanza, con figure già attive nel lavoro amministrativo.

Commissione Giudici Popolari

Sindaco Angelo Filippini, Francesca Nardone, Stefano Donato.

Commissione Assetto del Territorio

Jean-Pierre Celesia, Lorenzo Pellegrinuzzi, Sofia Zanchetta.

Commissione Statuto e Regolamenti

Andrea Badarello, Stefano Donato, Paolo Gippaz.

Una ripartizione equilibrata che valorizza esperienze diverse e chiarisce le responsabilità operative.

La seduta si è chiusa con due approvazioni dal valore sociale importante.

La prima è la convenzione con l’Università di Padova per ospitare un tirocinio curricolare nella biblioteca comunale: una scelta che sostiene una giovane cittadina di Pollein e rafforza il ruolo dei servizi culturali.

La seconda riguarda la convenzione per i progetti di inclusione attiva dell’Unité Mont-Émilius per il 2026: un impegno concreto verso politiche sociali che mettono al centro partecipazione, supporto e comunità.

Un Consiglio, insomma, che non si è limitato agli adempimenti formali, ma ha mosso passi significativi verso un 2026 più efficiente, sostenibile e attento alle persone.