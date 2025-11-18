Concerto di musica leggera “Ottanta. Buon compleanno Ivan”

L’Assessorato dell’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie ricorda che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, sabato 22 novembre 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta è in programma il concerto di musica leggera con Filippo Graziani e il suo nuovo progetto OTTANTA. Buon Compleanno Ivan, un racconto musicale potente, intimo e travolgente che attraversa i brani più amati di Ivan Graziani, ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo per offrire uno sguardo personale e autentico sull’universo creativo del padre.

Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile e nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria ma la impreziosiscono, creando un ponte tra generazioni.

In questo tour, Filippo si spinge più in là guidando il pubblico non solo attraverso i successi più celebri del padre, ma proponendo anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, che offrono uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore.

Con lui sul palco un rodato ensemble di musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino tastiere, Riccardo Cardelli polistrumentista, Marco Gentile violino.

OTTANTA. Buon compleanno Ivan, con la sua atmosfera di festa, sarà una celebrazione unica e irripetibile, un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo.

Un regalo di compleanno unico quello di Marco Lodola che, in occasione dell’evento, ha pensato a un’installazione inedita apposita che farà parte della scenografia.