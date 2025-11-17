Paolo Genovese sbarca a teatro: “Perfetti sconosciuti” diventa uno spettacolo da non perdere

L’Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie comunica che, nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2025/2026, giovedì 20 novembre 2025 alle ore 20.30 presso il Teatro Splendor di Aosta è in programma lo spettacolo Perfetti sconosciuti, una commedia brillante e sorprendente che, con ironia e profondità, indaga i temi dell’amicizia, dell’amore e del tradimento.

Sulla scia del successo mondiale del film, vincitore di numerosi riconoscimenti, tra cui il David di Donatello e il Nastro d’Argento per la sceneggiatura, e adattato in oltre venti Paesi, Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento del suo capolavoro cinematografico “Perfetti sconosciuti”, una storia universale e profondamente attuale.

Perfetti sconosciuti racconta come ognuno di noi viva tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era custodita nei ricordi, oggi è racchiusa nei nostri telefoni.

Durante una cena tra amici, un semplice gioco di verità trasforma la leggerezza della convivialità in un intreccio di rivelazioni, tradimenti e fragilità, dove ogni messaggio o chiamata può cambiare il destino dei protagonisti. Con tono ironico e insieme tagliente, lo spettacolo mette in luce la sottile linea che separa ciò che mostriamo da ciò che nascondiamo, raccontando con lucidità e umanità la complessità delle relazioni nell’era digitale.

Protagonisti di questa versione teatrale sono Dino Abbrescia, Alice Bertini, Paolo Briguglia, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino e Valeria Solarino, un cast corale che restituisce con energia, ritmo e naturalezza la forza emotiva e la leggerezza del testo. Completano la produzione le scene di Luigi Ferrigno, i costumi di Grazia Materia e le luci di Fabrizio Lucci, che ricreano la dimensione intima e domestica nella quale si sviluppa la commedia, trasformando il palco in uno specchio delle nostre vite quotidiane.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti TUTTOTEATRO e SIPARIO ed è sold out.