Uncem augura buon lavoro alla Giunta della Valle d'Aosta

L’Uncem, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, formula i migliori auguri di buon lavoro alla nuova Giunta della Regione Autonoma Valle d’Aosta. A nome dell’organizzazione, il Presidente Marco Bussone e il Consigliere nazionale Jean Barocco hanno espresso apprezzamento per la riconferma di Renzo Testolin alla guida dell’Esecutivo regionale e per la nomina di Leonardo Lotto come nuovo Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili.

“C’è un percorso intenso da proseguire – evidenzia Jean Barocco – che vede la Regione Valle d’Aosta centrale a livello nazionale nelle politiche per le montagne. Siamo titolari della materia nella Conferenza delle Regioni e Uncem darà il massimo supporto alla Regione e ai nuovi Assessori.”

L’obiettivo, spiegano da Uncem, è quello di consolidare la collaborazione istituzionale e di rafforzare le politiche di coesione che coinvolgono i Comuni, le Unités e le realtà locali nella costruzione di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

“Costruiamo politiche di coesione con tutti i Comuni – prosegue Barocco – nell’interesse dello sviluppo e della riorganizzazione dei servizi. La montagna è un patrimonio da valorizzare con politiche concrete, condivise e capaci di unire le comunità.”

Uncem conferma così la sua disponibilità a proseguire, accanto alla nuova Giunta Testolin, un lavoro di squadra che metta al centro le sfide dei territori montani: innovazione, servizi essenziali, giovani e futuro delle comunità alpine.