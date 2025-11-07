Giornata Mondiale del Diabete: i Lions e le farmacie valdostane al fianco della prevenzione

Il 14 novembre non è una data come le altre. È la Giornata Mondiale del Diabete, il più grande evento globale dedicato a una patologia che colpisce milioni di persone nel mondo. Istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), questa giornata ricorda la nascita di Frederick Banting, il medico canadese che, insieme a Charles Best, ha scoperto l’insulina nel 1921. Una scoperta che ha trasformato il diabete da malattia mortale in una condizione gestibile, salvando milioni di vite e cambiando per sempre la storia della medicina.

In Valle d’Aosta, i Lions Club Mont Blanc, Aosta Host e Cervino, insieme a Federfarma e con il patrocinio dell’Associazione Diabetici Valle d’Aosta (ADVA), hanno trasformato questo momento in un’occasione concreta di prevenzione. Nella giornata del 14 novembre 2025, le farmacie aderenti offriranno gratuitamente la misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, due indicatori fondamentali per la salute cardiovascolare e metabolica.

A chi parteciperà, sarà consegnata una brochure informativa realizzata dal medico specialista Giulio Doveri, che spiega in modo chiaro cos’è il diabete, quali sono i fattori di rischio e cosa è possibile fare per prevenirlo. È un piccolo strumento che può fare una grande differenza: perché la conoscenza è il primo passo per prendersi cura di sé stessi.

Perché questa giornata è così importante

Il diabete è una malattia cronica in crescita: secondo l’OMS, il numero di persone affette dovrebbe aumentare in maniera significativa nei prossimi anni. La Giornata Mondiale del Diabete vuole sensibilizzare e informare, ricordando che il diabete di tipo 2 può essere in parte prevenuto attraverso stili di vita sani: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e monitoraggio dei parametri vitali.

Gli obiettivi principali della giornata includono:

Informazione e consapevolezza: Diffondere conoscenze sui fattori di rischio e sulle complicanze della malattia, come danni renali, problemi alla vista, neuropatie e malattie cardiovascolari.

Accesso alle cure: Ricordare che tutti, indipendentemente dalla propria posizione geografica o sociale, devono avere accesso a farmaci, tecnologie innovative e supporto educativo per gestire la patologia.

Promozione della prevenzione: Incoraggiare screening regolari e diagnosi precoci, fondamentali per intervenire tempestivamente e ridurre i rischi di complicanze a lungo termine.

Unità e sostegno: Il cerchio blu, simbolo della giornata, rappresenta vita, salute e solidarietà globale nella lotta al diabete, unendo idealmente tutte le nazioni in un unico messaggio di attenzione e cura.

Le farmacie private valdostane, protagoniste della prevenzione

Questa iniziativa è resa possibile grazie al contributo delle farmacie valdostane aderenti, che mettono a disposizione professionalità e tempo per offrire controlli gratuiti alla comunità. È un gesto di servizio concreto, che dimostra quanto possa essere potente l’impegno locale quando unisce associazioni, professionisti e cittadini.

Partecipare a questa giornata significa fare un gesto semplice ma significativo: conoscere i propri valori di glicemia e pressione arteriosa può aiutare a prevenire complicanze future e stimolare scelte più sane nella vita quotidiana. Non si tratta solo di un controllo medico, ma di un invito alla consapevolezza e alla responsabilità verso se stessi e verso la propria comunità.

La Giornata Mondiale del Diabete non è solo un evento simbolico. È un’occasione per riflettere sull’impatto di questa malattia sulla vita delle persone e sulla necessità di azioni concrete a livello individuale e collettivo. Grazie ai Lions e alle farmacie, la Valle d’Aosta mostra come la collaborazione tra associazioni, professionisti e cittadini possa trasformare la prevenzione in un’esperienza accessibile, immediata e utile.

Non è un caso che iniziative come questa suscitino sempre grande interesse: la salute non conosce barriere, e ogni piccolo gesto di informazione e prevenzione contribuisce a costruire una società più consapevole e attenta. I Lions della Valle d’Aosta ringraziano tutti i professionisti delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa, dimostrando che, insieme, è possibile fare la differenza.