Agile Arvier, il Comune presenta i progetti del futuro: tra storia, innovazione e comunità

Il Comune di Arvier si prepara a un incontro importante con la cittadinanza: giovedì 13 novembre alle ore 20:30, nella sala polivalente di via Saint-Antoine, verranno presentati i progetti architettonici finanziati dal PNRR – Agile Arvier, un programma che guarda al futuro del territorio con una visione concreta, inclusiva e sostenibile.

Durante la serata, aperta a tutta la popolazione, saranno illustrati nel dettaglio gli interventi previsti, veri e propri tasselli di un grande mosaico di rigenerazione:

Castello La Mothe, con un intervento di recupero e valorizzazione del sito storico;

Agile Agorà, la trasformazione dell’ex scuola elementare in uno spazio innovativo di co-living, co-working e laboratori;

Accessible Village, la realizzazione di un’opera idraulica e di una passerella pedonale per migliorare l’accesso al borgo di Leverogne;

Espace T/LAB, la conversione della ex Microcomunità in una Maison di coworking dedicata all’innovazione territoriale.

Un programma ambizioso, che mette insieme architettura, sostenibilità e partecipazione, con l’obiettivo di restituire nuova vita ai luoghi storici e di creare spazi dove le persone possano incontrarsi, collaborare e costruire comunità.

“Agile Arvier è un progetto ambizioso – ha dichiarato il sindaco Mauro Lucianaz – che intende riunire la nostra comunità attorno a un obiettivo comune: valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio, investendo al tempo stesso sul futuro e sull’innovazione sociale.”

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato il valore simbolico della serata:

“La presentazione dei progetti architettonici è un momento di restituzione alla cittadinanza, un’occasione per condividere il lavoro svolto e illustrare le trasformazioni che prenderanno forma a breve. Queste opere non sono semplici interventi edilizi, ma parti di un percorso di rigenerazione che mira a rendere Arvier sempre più attrattiva, sostenibile e accessibile.”

Accanto ai cantieri materiali, Agile Arvier propone anche un importante investimento in formazione e cultura. Verranno infatti presentate due iniziative del programma Educational LAB, cuore pulsante del progetto:

School for Village Hosts Arvier, un percorso formativo dedicato a chi vuole acquisire competenze nella valorizzazione del territorio e nell’attivazione delle comunità;

Arvier Innovation, un programma di residenze internazionali che porterà nel borgo valdostano ricercatori, docenti e professionisti da tutta Europa.

“Vogliamo aprire Arvier al dialogo internazionale – ha concluso Lucianaz – promuovendo competenze, idee e collaborazioni capaci di rafforzare l’identità di una comunità aperta, dinamica e orientata all’innovazione.”

Il progetto Agile Arvier – La Cultura del Cambiamento, promosso dal Comune nell’ambito dell’Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” del PNRR, rappresenta una sperimentazione pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica in contesto alpino.

Una sfida che parte da un principio semplice ma potente: costruire il futuro valorizzando le radici, facendo della cultura e dell’innovazione gli strumenti per abitare meglio i territori di montagna.