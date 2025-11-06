La Vallée d’Aoste, première en Italie et parmi les meilleures au monde pour les certifications DELF et DALF

L’Alliance Française de la Vallée d’Aoste confirme son statut de pôle d’excellence dans le réseau mondial des Alliances Françaises.

Selon les données officielles du Journal des Indicateurs 2024 de la Fondation des Alliances Françaises, la structure valdôtaine se maintient dans le Top 15 mondial pour le nombre de candidats aux certifications linguistiques DELF et DALF, avec 2 719 certifications délivrées en 2024, contre 2 581 l’année précédente.

Un résultat remarquable qui place la Vallée d’Aoste aux côtés de grandes capitales culturelles telles que Buenos Aires, Madrid ou Bruxelles, témoignant de la vitalité du français dans cette région autonome bilingue au cœur des Alpes.

« Cette reconnaissance internationale récompense un véritable travail d’équipe », souligne Christine Valeton, présidente de l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste.

« C’est le fruit d’une collaboration constante avec la Surintendance aux études et avec l’ensemble des enseignants qui, chaque jour, font vivre la langue et la culture françaises dans les écoles valdôtaines. Grâce à leur engagement, le français demeure une langue vivante, porteuse d’identité et d’avenir. »

Depuis 2023, l’Alliance Française collabore étroitement avec la Région autonome Vallée d’Aoste, première en Italie à avoir choisi de soutenir concrètement l’apprentissage linguistique en prenant en charge intégralement le coût des examens DELF et DALF pour les élèves de terminale.

Une mesure qui permet à environ un millier de jeunes Valdôtains d’obtenir chaque année une certification reconnue dans le monde entier, valorisable aussi bien sur le marché du travail que dans les études universitaires, en Italie comme à l’étranger.

Ce succès local s’inscrit dans un contexte mondial de croissance pour le réseau des 824 Alliances Françaises présentes dans 138 pays, qui ont accueilli en 2024 451 000 apprenants et délivré 221 000 certifications, soit une hausse de 8,5 % par rapport à 2023.

L’Italie occupe d’ailleurs la première place mondiale pour le nombre total de certifications (19 667), devant Madagascar, le Canada, la France et l’Espagne.

Dans ce panorama international, la Vallée d’Aoste se distingue comme un modèle unique : une petite région capable de figurer parmi les quinze centres les plus dynamiques au monde pour les examens DELF/DALF.

Une performance qui démontre que le bilinguisme n’est pas seulement un héritage identitaire, mais aussi un levier stratégique de développement culturel, éducatif et économique pour l’avenir du territoire.