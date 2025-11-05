Eletto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle Aggravi alla guida del Consiglio

L’Assemblea regionale ha scelto la sua nuova guida: Stefano Aggravi è stato eletto Presidente del Consiglio Valle, raccogliendo la fiducia dei colleghi in un passaggio che segna una nuova fase politica all’interno dell’aula di Palazzo regionale.

Nel suo discorso di insediamento, pronunciato in un perfetto bilinguismo, Aggravi ha voluto sottolineare il senso profondo del mandato ricevuto:

«Assumer la Présidence du Conseil de la Vallée est pour moi un très grand honneur, mais aussi une grande responsabilité envers chacune et chacun d’entre vous, et surtout envers nos concitoyens valdôtains. Le Conseil de la Vallée est le cœur battant de l’Autonomie valdôtaine. C’est ici que la diversité des idées trouve sa force dans le débat et se traduit en décisions concrètes. C’est ici que se joue, chaque jour, la crédibilité de la démocratie valdôtaine. Je m’engage, de toutes mes forces, à sauvegarder l’image et le bon fonctionnement de cette institution, la plus haute de notre Région. Comme toute institution démocratique, elle a besoin de vitalité, de clarté, et surtout d’être mieux comprise à l’extérieur. Car si nous croyons encore - et moi, j’y crois profondément - à la démocratie, nous devons aussi croire en la force du dialogue, de l’écoute et du respect réciproque.»

Parole che tracciano una linea chiara: valorizzare il Consiglio come centro pulsante dell’autonomia e come spazio di confronto, trasparenza e partecipazione.

L'Aula ha proceduto all’elezione dell’Ufficio di Presidenza, l’organo che affianca il Presidente nell’esercizio dell’autonomia funzionale e contabile dell’Assemblea regionale. L’Ufficio ha il compito di sovrintendere al funzionamento interno del Consiglio, garantire l’imparzialità nei lavori, coordinare le attività amministrative e assicurare la corretta gestione delle risorse.

Sono risultati eletti Vicepresidenti i Consiglieri Loredana Petey (Union Valdôtaine), a nome della maggioranza con 21 voti, e Massimo Lattanzi (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni), per l’opposizione con 8 voti. Si sono registrate 5 schede bianche e 1 voto per il Consigliere Marco Carrel.

Come Segretari del Consiglio sono stati eletti Laurent Viérin (UV), con 21 voti, e Corrado Bellora (Lega Vallée d’Aoste), con 8 voti; 6 le schede bianche.

Un equilibrio politico e istituzionale che riflette la pluralità del Consiglio, nel segno di quella “forza del dialogo” che Aggravi ha evocato nel suo intervento: un invito a ritrovare, nelle differenze, la linfa vitale della democrazia valdostana.