Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina: avanti con il blocco autonomista per la definizione della nuova maggioranza regionale

I movimenti Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina comunicano che i rispettivi organi direttivi, riunitisi nella serata di ieri, hanno espresso giudizio positivo sul percorso di convergenza tra le forze autonomiste, volto alla formazione della nuova maggioranza regionale.
Alla luce delle interlocuzioni avviate dal Presidente incaricato Renzo Testolin, i due movimenti confermano la volontà di proseguire il confronto con l’Union Valdôtaine, che ha formalmente condiviso i principali punti programmatici degli Autonomisti di Centro.
I movimenti prendono atto dell’abbandono del tavolo delle trattative da parte di Pour l’Autonomie, nel corso dell’ultimo incontro con l’Union Valdôtaine.
In tale contingenza, Rassemblement Valdôtain e Stella Alpina ritengono necessario proseguire il percorso per la formazione della prossima maggioranza regionale e per garantire la continuità del progetto politico degli Autonomisti di Centro.
Al percorso di definizione della nuova maggioranza aderisce anche Azione Valle d’Aosta, che ha condiviso con gli Autonomisti di Centro l’esperienza elettorale dello scorso settembre e i valori fondanti del progetto.