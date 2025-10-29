Il Parco Naturale Mont Avic e l’Università della Valle d’Aosta organizzano Biomimesi: la soluzione che arriva dalla natura

Il Parco Naturale Mont Avic e l’Università della Valle d’Aosta organizzano il convegno “Biomimesi: la soluzione che arriva dalla natura – Nuovi approcci turistici orientati alla salute delle persone e delle Aree Protette Alpine”

Venerdì 7 novembre 2025, dalle ore 14,00 alle ore 18,30, presso la sede del l’Università della Valle d’Aosta (Via Monte Vodice, Aosta).

Il convegno esplorerà la Biomimesi, un insieme di discipline che studiano come piante e animali risolvano i loro problemi, offrendo così soluzioni utili all'essere umano. Un metodo che permette di ricavare strumenti pratici, ma anche di stimolare nuovi approcci nel rapportarsi alla natura che, quando integra e funzionale, costituisce una preziosa fonte di ispirazione e di conoscenza per elaborare modelli di sviluppo sempre più eco sostenibili.

Durante l’incontro si parlerà in particolare delle relazioni esistenti tra la salute degli ecosistemi e il benessere delle persone che li vivono o li visitano, attraverso il racconto di ricerche e lavori scientifici portato da esperti internazionali nei rispettivi settori. Verrà evidenziato il legame stretto tra salute della natura e benessere delle persone, nonché nuove potenzialità di offerte fruitive e turistiche che ne derivano, in grado di valorizzare i territori che mantengono un'elevata biodiversità, come Parchi naturali e Aree protette.

L’evento nasce dalla collaborazione con la cooperativa Arnica e Guide Trek Alps e si inserisce nel progetto LiveAlpsNature, cofinanziato dall’Unione Europea tramite il programma INTERREG Alpine Space, per promuovere la tutela della biodiversità e il turismo salutare nelle Aree Protette Alpine.

Al termine è previsto un momento conviviale, con un aperitivo organizzato in collaborazione con gli operatori aderenti al Marchio di Qualità del Parco Naturale Mont Avic.

Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata compilando il form online al link https://forms.gle/zZfmebs3NchTkDu88.