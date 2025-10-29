L'OPINION DEL SINDACO ROCCO SUGLI AUMENTI AGLI AMMINISTRATORI

Riguardo al dibattito consiliare scaturito dalla proposta di deliberazione relativa alle indennità di funzione degli amministratori comunali, poi approvata con 19 voti a favore, otto contrari e un’astensione, il sindaco Raffaele Rocco dichiara quanto segue:

«Aumentare lo stipendio dei consiglieri comunali non significa “regalare soldi alla politica”, ma difendere un principio di dignità e qualità democratica. Oggi il compenso è talmente basso da costringere chi svolge questo ruolo a farlo nel tempo libero, dopo il lavoro, con difficoltà a dedicarsi davvero ai bisogni della comunità. Questo produce un effetto pericoloso, perché possono permettersi di fare politica solo i più ricchi o chi ha già alle spalle poteri economici e reti di sostegno.

L’idea che noi propugniamo e affermiamo, invece, è che la partecipazione politica debba essere accessibile a tutti, non solo alle élites. Un compenso più giusto significa garantire che anche un lavoratore, una madre single, un giovane precario o un disoccupato possano mettersi al servizio dei cittadini senza finire in difficoltà economica.

Inoltre, riconoscere pienamente il valore del lavoro istituzionale spinge verso una politica più preparata e presente sul territorio: un consigliere comunale ben retribuito può dedicare più tempo alla trasparenza, al controllo dell’operato della Giunta, al dialogo con associazioni e quartieri, e alla progettazione di servizi pubblici più efficaci.

In definitiva, assicurare il giusto riconoscimento ai rappresentanti eletti è una scelta che rafforza la democrazia locale: non un privilegio, ma un investimento sulla rappresentanza e sulla qualità delle decisioni che incidono sulla vita quotidiana di tutti, perché la politica migliore nasce quando chi ci rappresenta lo può fare davvero a tempo pieno, con dignità e senza pressioni esterne».