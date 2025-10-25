L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che, con il patrocinio della Regione autonoma Valle d'Aosta, mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 10, presso Palazzo Roncas ad Aosta, si terrà la prima giornata di formazione organizzata dall’Hub Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta di Dicolab. Cultura al digitale, il sistema formativo promosso dal Ministero della Cultura – Digital Library nell’ambito del PNRR Cultura 4.0, realizzato dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e finanziato dall’Unione europea – Next GenerationEU, dal titolo Le risorse culturali digitali e il loro ciclo di vita.

L’Hub è gestito da CampuStore in collaborazione con Fondazione Santagata, ISTUD Business School e Scuola di Robotica e fa parte della rete nazionale di dieci hub territoriali impegnati a diffondere le azioni di Dicolab. Cultura al digitale che fornisce un’offerta formativa per i professionisti e gli operatori del sistema culturale sui temi della trasformazione digitale.

La giornata di Aosta è dedicata al tema del ciclo di vita delle risorse culturali digitali, dalla produzione dei contenuti alla loro gestione e valorizzazione. L’evento si apre con il seminario (ore 10 – 13) concepito come momento di scambio e networking peer-to-peer per favorire il dialogo e il reciproco apprendimento tra i professionisti del settore culturale che stanno lavorando, anche grazie ai cantieri del PNRR cultura (Misura 1, Componente 3, Investimento 1.1.5), alla digitalizzazione delle collezioni, che apre ragionamenti riguardo il futuro uso, riuso e valorizzazione delle risorse culturali digitali. Per partecipare in presenza al seminario (ore 10 - 13) del 29 ottobre 2025 si prega di confermare la partecipazione compilando il form al seguente link.

Nel pomeriggio, invece dalle 14.30 alle 17.30, si tiene il corso di formazione Digitalizzazione e metadatazione degli archivi a cura di Enrico Demaria (Astramedia s.r.l.) e Alberto Abis (Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura), dedicato agli standard internazionali di metadatazione (MAG, METS-MIC). Il corso prevede un laboratorio pratico sulla creazione di schede descrittive digitali, per comprendere come strutturare, documentare e valorizzare le risorse culturali digitali in modo interoperabile, al quale parteciperanno esclusivamente i soggetti accreditati alla formazione, tra cui i dipendenti del Dipartimento Soprintendenza coinvolti nelle attività di digitalizzazione del patrimonio culturale regionale.

“È una grande soddisfazione aver contributo alla realizzazione del primo corso di formazione in Valle d’Aosta realizzato in collaborazione con Dicolab – digital cultural lab già attivo a livello nazionale con il programma DFA - afferma l’Assessore Guichardaz. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare le competenze del personale della Soprintendenza e degli operatori culturali del territorio, offrendo strumenti sempre più specialistici e aggiornati. Ci auguriamo che questa prima esperienza possa aprire la strada a ulteriori sinergie, consolidando un percorso condiviso di crescita professionale e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.”

Per consultare la pagina dedicata all’Hub Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: https://dicolab.it/hub/hub-liguria-piemonte-valle-daosta/

Per conoscere il progetto Dicolab, cultura al digitale: www.dicolab.it