25 ottobre 2025

Modifiche alla circolazione lungo le strade regionale di Pila, di Brissogne e di Cogne

Segnaliamo le modifiche alla circolazione sulle strade regionali, che potrebbero causare disagi temporanei. Vi invitiamo a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le deviazioni indicate, in particolare nelle zone di lavori in corso o interventi di manutenzione. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti

L’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente informa che:

  • per l’esecuzione dei lavori di estensione della rete gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile o da movieri lungo alcuni tratti della SR 15 di Brissogne, nel Comune di Brissogne, dal km 0+170 al km 1+260 e dal km 1+490 al km 1+640, da lunedì 3 a venerdì 14 novembre 2025, impianto attivo dalle ore 7.00 alle ore 17.00, sabato, domenica e festivi esclusi (MAP)
  • per consentire l’esecuzione di ripristini definitivi conseguenti all’estensione della rete del gas, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, lungo un tratto della SR 18 di Pila, nel Comune di Charvensod dal km 2+669 al km 2+764, dalle ore 8.00 di lunedì 3 novembre alle ore 18.00 di venerdì 14 ottobre 2025, sabato e domenica escluse (MAP)

 

  • è disposta l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, lungo un tratto della SR 47 di Cogne, dal km 9+300 al km 9+450, da lunedì 27 ottobre 2025 fino a nuove disposizioni (MAP)

