 / EVENTI E APPUNTAMENTI

EVENTI E APPUNTAMENTI | 22 ottobre 2025, 17:31

“Oltre lo scatto”: il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Forte di Bard presentano la nuova edizione autunnale del workshop fotografico dedicato all’etica in fotografia naturalistica

Dal 7 al 9 novembre | Forte di Bard e Valle di Cogne

“Oltre lo scatto”: il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Forte di Bard presentano la nuova edizione autunnale del workshop fotografico dedicato all’etica in fotografia naturalistica

Dopo il successo della scorsa edizione primaverile, torna “Oltre lo Scatto”, il workshop fotografico immersivo frutto della sinergia tra Parco Nazionale Gran Paradiso e Forte di Bard. Dal 7 al 9 novembre 2025, un nuovo appuntamento dedicato all’autunno nel Parco offrirà a fotografi naturalisti, escursionisti e appassionati di natura un’esperienza unica nel suo genere, finalizzata a promuovere un approccio alla fotografia che non si limiti all’immagine, ma che stimoli riflessioni sull’ambiente in cui viviamo.

“Oltre lo Scatto” non è un semplice workshop fotografico: è un viaggio di consapevolezza e conoscenza del mondo naturale. Etica, tecnica e scienza si intrecciano per guidare i partecipanti verso un modo nuovo e più rispettoso di raccontare la montagna e la sua biodiversità.
L’iniziativa coinvolgerà guardaparco, ricercatori ed esperti dell’Ente Parco, offrendo momenti di confronto e approfondimento su temi quali l’avvicinamento corretto alla fauna selvatica, la fotografia responsabile e la conoscenza diretta degli ecosistemi alpini.

Il workshop prenderà avvio al Forte di Bard nella giornata di venerdì 7 novembre, con la registrazione dei partecipanti e la visita alle mostre in corso al Forte Oltre lo Scatto, Bird Photographer of the Year 2025 e Una finestra sull’Artico. Stefano Unterthiner. Alle 21.00 è in programma la presentazione del libro I sette tramonti. Nel respiro dei ghiacci l'eco di un nuovo inizio (Sperling & Kupfer) con l’autore Robert Peroni, esploratore e alpinista. Modera l’incontro Francesco Casolo, scrittore. La conferenza è aperta anche al pubblico ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (prenotazioni@fortedibard.it; t. 0125 833811).

Sabato 8 e domenica 9 novembre saranno invece dedicati alle attività sul campo nella suggestiva Valle di Cogne, cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, in uno dei momenti più affascinanti dell’anno: l’autunno, con i suoi colori intensi e la fauna in movimento.
Il workshop sarà tenuto da figure di grande esperienza: Enzo Massa Micon, fotografo, guida escursionistica e funzionario del Parco, autore di workshop internazionali e noto per la sua ricerca di immagini che creano domande; Dario De Siena, guardaparco e fotografo con una lunga esperienza di fototrekking e una visione narrativa e cinematografica della fotografia.
Il contributo scientifico sarà affidato a Caterina Ferrari, biologa e responsabile del Lab Acqua e Biodiversità e Andrea Mainetti, botanico e curatore del Giardino Botanico Alpino Paradisia.

red/spe

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore