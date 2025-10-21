Convocation de la première séance du Conseil de la XVIIe législature

La première séance de la dix-septième législature du Conseil de la Vallée d’Aoste est convoquée mardi 28 octobre 2025 à partir de 9h00.

L’ordre du jour prévoit tout d’abord la validation des élus et la prestation de serment des nouveaux conseillers, moments qui marquent officiellement le début de la nouvelle législature. Ensuite, le Conseil procédera à l’élection du Président du Conseil et du Bureau de la Présidence, composé de deux Vice-présidents et de deux Conseillers Secrétaires. Suivront l’élection du Président de la Région et de ses Assesseurs, ainsi que la nomination des Commissions permanentes du Conseil, essentielles pour organiser le travail législatif des prochains cinq ans.

La séance est ouverte au public et sera également diffusée en direct sur le site officiel du Conseil régional (www.consiglio.vda.it) et sur la chaîne YouTube du Conseil (www.youtube.it/user/consvda).

Pour les utilisateurs de smart TV et d’appareils Apple, l’application ConsiglioValle.tv est disponible et compatible avec les téléviseurs LG et Samsung, ainsi qu’avec Apple TV, iPhone, iPad et Mac. La liste complète des compatibilités peut être consultée sur l’App Store d’Apple.

Cette première séance marque donc le lancement officiel de la XVIIe législature, un moment clé pour la vie politique de la Vallée d’Aoste, où seront posées les bases des décisions et des projets pour les cinq prochaines années.