Sindaci e Regione: il CPEL tesse la trama della nuova Valle d’Aosta

C’è un filo che unisce la Valle d’Aosta, dai municipi ai banchi del nuovo Consiglio regionale. Un filo fatto di esperienze amministrative, volti conosciuti e territori che chiedono attenzione. È quello che il CPEL – Consiglio Permanente degli Enti Locali ha voluto riconoscere nel suo messaggio ufficiale di auguri ai neoeletti regionali e comunali, diffuso oggi, 20 ottobre 2025.

“Esprimiamo un sentito augurio di buon lavoro – si legge nella nota – con la certezza che sapranno portare nell’assemblea legislativa regionale l’integrità, l’impegno e le competenze dimostrate negli anni trascorsi alla guida dei rispettivi Comuni.”

Parole che non sono solo di circostanza: dietro c’è il riconoscimento di una generazione di amministratori che dai piccoli municipi arriva ora al cuore della Regione, con il bagaglio di una pratica politica fatta di strade, bilanci, cittadini e problemi concreti.

Il CPEL, che rappresenta la voce unitaria dei Comuni valdostani, ha voluto sottolineare anche il valore del rinnovamento nei territori, ricordando che ben 65 enti locali sono stati coinvolti nelle ultime elezioni. “Ringraziamo tutti i candidati che hanno dimostrato grande senso civico e impegno per il proprio territorio,” scrive ancora l’organismo, rivolgendosi poi ai sindaci eletti con un auspicio chiaro: “Che possano portare il proprio contributo per la crescita e lo sviluppo dei propri territori.”

Un passaggio, questo, che suona anche come un invito alla continuità istituzionale. Perché se da una parte arrivano i nuovi volti, dall’altra il CPEL non dimentica chi ha chiuso un ciclo amministrativo. “Rivolgiamo un sentito ringraziamento agli Amministratori che hanno svolto il loro mandato nel quinquennio precedente,” si legge, “e ci felicitiamo con i Sindaci che hanno ottenuto la riconferma, i quali, insieme agli uffici del CELVA, potranno essere un prezioso supporto e fornire ogni aiuto necessario affinché gli Enti locali valdostani possano raggiungere i risultati e gli obiettivi prefissati.”

Dietro la forma istituzionale, il messaggio del CPEL nasconde una sostanza politica precisa: la volontà di fare rete tra Regione e Comuni, in un momento di transizione in cui la nuova legislatura regionale dovrà affrontare dossier cruciali — dall’autonomia finanziaria ai servizi di prossimità, dalla gestione energetica al riordino delle competenze.

È un promemoria garbato ma esplicito: la forza della Valle d’Aosta passa dalla collaborazione tra i livelli di governo. E in questo intreccio, il CPEL vuole porsi non come semplice spettatore, ma come cerniera viva tra istituzioni e territori.

Come spesso accade in Valle, la forma è sobria, ma il messaggio è politico. Gli auguri sono la cornice; dentro, l’appello alla responsabilità condivisa per un’autonomia che, più che proclamata, va ogni giorno amministrata.