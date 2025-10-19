I pericoli del gioco online e come evitarli: guida alla sicurezza e al ruolo dell’ADM

Il gioco online rappresenta oggi una realtà diffusa, con milioni di utenti in Italia e nel mondo. Ma proprio per la sua natura digitale, comporta non pochi rischi e insidie, specie quando non si adottano accorgimenti adeguati. In questo testo esploreremo i pericoli più rilevanti e come proteggersi.

I rischi principali del gioco online

Siti non autorizzati (illegali)

Uno dei pericoli maggiori è usare piattaforme che non possiedono licenza ADM. Tali siti non sono regolamentati, non sono sottoposti ai controlli delle autorità italiane e non garantiscono tutela ai giocatori. Operare su un sito senza concessione significa giocare “in nero”, con il rischio che le vincite non vengano mai pagate e che i dati personali vengano usati per scopi fraudolenti.

Spesso tali siti operano attraverso tecniche di black-list, domini nascosti o “mirror” per eludere i blocchi. L’ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ogni giorno lavora per individuare e inibire i siti illegali.

Per esempio, nel 2025 l’ADM ha ordinato il blocco di 23 nuovi siti non autorizzati, portando il numero di domini oscurati a oltre 11.400. Frode, phishing e clonazione del sito

Un rischio frequente è che un sito “fake” riproduca l’aspetto grafico di un portale di gioco legittimo per ingannare l’utente, indurlo a immettere credenziali e dati bancari. Questa tecnica, nota come phishing, è largamente usata nel web per sottrarre dati sensibili come username, password, numero di carta o coordinate bancarie.

Anche i domini “typosquatting” — ossia la registrazione di indirizzi simili con errori di battitura — possono essere sfruttati per generare pop-up fraudolenti che invitano a depositare denaro su un sito apparentemente “gemello” di uno legittimo. Sicurezza delle transazioni finanziarie

Su piattaforme non regolamentate non è garantito l’utilizzo di protocolli di sicurezza adeguati (come HTTPS con certificati validi, crittografia, autenticazione forte). Ciò espone a rischi di intercettazione dei dati o attacchi di tipo “man in the middle”.

Inoltre, queste piattaforme potrebbero rifiutarsi di restituire il denaro depositato o le vincite, o imporre condizioni opache. Non vi sono controlli da parte di organi super partes, né alcuna garanzia in caso di insolvenza del gestore. Riciclaggio e infiltrazione criminale

Il gioco online illegale può essere uno strumento nei circuiti della criminalità organizzata. Un caso notevole è l’operazione “Double Game”, che ha coinvolto 336 persone legate a un clan mafioso siciliano, che usava un sito di scommesse non autorizzato per riciclare denaro.

Queste connessioni rendono il fenomeno ancora più pericoloso, perché il giocatore diventa parte di un sistema opaco, con scarsa trasparenza e poche possibilità di far valere i propri diritti. Dipendenza e disturbi del gioco d’azzardo

Anche nei siti legali esiste il rischio della patologia del gioco d’azzardo. L’accessibilità, l’anonimato e l’uso continuo dello smartphone facilitano la dipendenza. In Italia si osserva che la fascia 18-24 anni è particolarmente a rischio nell’apertura di nuovi conti gioco online.

Non è un pericolo strettamente tecnico, ma è reale e va considerato seriamente quando si parla di gioco “in sicurezza”.

Come evitare i pericoli: buone pratiche

Ecco una serie di linee guida e controlli da mettere in atto per ridurre i rischi:

Verificare la licenza ADM

Scegliere sempre e solo casino online con licenza ADM . Controllare che il sito mostri chiaramente il logo ADM, il numero della concessione, le indicazioni sul gioco responsabile e la presenza di clausole di tutela per i giocatori.

Scegliere sempre e solo . Controllare che il sito mostri chiaramente il logo ADM, il numero della concessione, le indicazioni sul gioco responsabile e la presenza di clausole di tutela per i giocatori. Usare solo siti con protocolli di sicurezza avanzati

Assicurarsi che l’URL inizi con https:// e che il certificato SSL sia valido. Verificare la presenza del “lucchetto” nella barra dell’indirizzo.

Assicurarsi che l’URL inizi con e che il certificato SSL sia valido. Verificare la presenza del “lucchetto” nella barra dell’indirizzo. Controllare la reputazione del sito

Cercare recensioni indipendenti, opinioni di altri giocatori, feedback su forum dedicati. Un’ampia assenza di informazioni o solo pubblicità entusiastiche può essere un campanello d’allarme.

Cercare recensioni indipendenti, opinioni di altri giocatori, feedback su forum dedicati. Un’ampia assenza di informazioni o solo pubblicità entusiastiche può essere un campanello d’allarme. Non cliccare link sospetti

Evitare link provenienti da email o messaggi che invitano a “recuperare il conto” o a “depositare subito”: potrebbero essere tentativi di phishing.

Evitare link provenienti da email o messaggi che invitano a “recuperare il conto” o a “depositare subito”: potrebbero essere tentativi di phishing. Usare metodi di pagamento sicuri e “scindibili”

Preferire metodi che offrano protezione (carte prepagate, sistemi con chargeback, wallet con protezioni). Non usare direttamente carte bancarie principali o conti correnti con grandi somme.

Preferire metodi che offrano protezione (carte prepagate, sistemi con chargeback, wallet con protezioni). Non usare direttamente carte bancarie principali o conti correnti con grandi somme. Abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA)

Se la piattaforma lo consente, attivare la doppia autenticazione. Questo aggiunge un layer di sicurezza se qualcuno riesce a ottenere la password.

Se la piattaforma lo consente, attivare la doppia autenticazione. Questo aggiunge un layer di sicurezza se qualcuno riesce a ottenere la password. Fissare limiti personali

Importi massimi di deposito, tempo di gioco, perdite accettabili: sono strumenti utili per evitare comportamenti compulsivi.

Importi massimi di deposito, tempo di gioco, perdite accettabili: sono strumenti utili per evitare comportamenti compulsivi. Segnalare siti sospetti

In Italia, l’ADM accoglie segnalazioni di siti illegali tramite PEC all’indirizzo siti.illegali.giochi@pec.adm.gov.it.

Casi particolari e avvertimenti reali

Negli ultimi anni, l’ADM ha intensificato la pratica di inibire domini Internet che offrono gioco illegale, reindirizzandoli verso avvisi ufficiali.

Esempi di promozione su social e Telegram mostrano che “guru delle scommesse” promettono vincite sicure, ma si tratta spesso di truffe. L’ADM è intervenuta su segnalazioni per attività legate a giochi e scommesse via Telegram e social.

La recente proposta del “cybersecurity shield” prevede che dispositivi con accesso pubblico a internet (ad esempio in bar, biblioteche) installino software che blocchi l’accesso a domini illegali, in collaborazione con ADM e SOGEI.

Il gioco online può offrire momenti di intrattenimento legittimo, ma solo se praticato in modo consapevole e su piattaforme regolamentate. I maggiori pericoli — dai siti non autorizzati al phishing, dalle transazioni non sicure fino alla dipendenza — possono essere mitigati con precauzioni informate.

Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.