La Valle d'Aosta ha presentato la stagione invernale

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre 2025, a Milano, gli Assessori Luigi Bertschy e Giulio Grosjacques sono intervenuti alla prima edizione dell’evento Aprèski | Milano Mountain Show.

Alla presentazione della stagione invernale erano presenti, inoltre, il Presidente dell’ASIVA Marco Mosso, gli atleti Guglielmo Bosca e Giorgia Collomb e i rappresentanti dei comprensori sciistici e degli impianti a fune di Breuil-Cervinia, Courmayeur Mont Blanc, La Thuile, Monterosaski, Pila e Skyway Monte Bianco.

E’ stata l’occasione per presentare la Valle d’Aosta nella sua completa offerta turistica: le grandi novità sugli impianti a fune per questa stagione invernale ed i grandi progetti per quelle future; l’alta qualità della ricettività della Valle d’Aosta che ha visto una crescita costante negli ultimi dieci anni delle strutture ricettive dedicate al segmento turistico del lusso; la Valle d’Aosta sempre più inclusiva con il successo del progetto Abilmente; i grandi eventi degli sport invernali e non solo che sono un volano determinante per la promozione della Valle d’Aosta in Italia e nel mondo.