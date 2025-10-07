Angelo Benozzo et son équipe récompensés pour un article innovant sur la résistance relationnelle

L’article « Rethinking Resistance as Relational – Resisting Psychologization in Psychology: Lessons from Carrère’s Between Two Worlds » a reçu le prix du meilleur article scientifique 2024, décerné par l’Association Italienne de Psychologie, section Organisations. Parmi les auteurs figure le Prof. Angelo Benozzo, professeur de psychologie du travail et des organisations à l’Université de la Vallée d’Aoste, également référent rectoral pour l’égalité des chances et président du Comité Permanent de Garantie de l’Université.

Les autres auteurs de l’article, publié en accès libre dans la revue Human Arenas: An Interdisciplinary Journal of Psychology, Culture and Meaning, sont Francesco Tommasi, Mirka Koro, Neil Carey et Jennifer R. Wolgemuth.

L’article se distingue par l’originalité de son approche théorique et sa capacité à ouvrir la discipline à de nouvelles perspectives critiques. Il invite à réfléchir sur la psychologie et à la repositionner face aux processus de psychologisation des phénomènes sociaux.

« La psychologie, et en particulier la psychologie conventionnelle, regorge d’idées sur les stratégies d’auto-résistance que les individus utilisent pour s’adapter à des pensées, des circonstances ou des expériences négatives et oppressives. Ces stratégies se retrouvent dans les notions de résilience, de grit, de life-crafting et de job-crafting, caractéristiques de la psychologie dite conventionnelle », résume Benozzo.

« Dans cet article, nous nous sommes inspirés du film Entre deux mondes d’Emmanuel Carrère. Avec mes collègues co-auteurs, j’ai été captivé par ce film qui remet en question l’approche individualiste de la résistance, typique de la psychologie positive. Le film montre comment les travailleurs précaires mettent en œuvre des stratégies d’auto-résistance pour défendre une vie digne. Nous avons souligné que ces formes de résistance face à la précarité sont relationnelles et politiques – pas individuelles – et remettent donc en cause les catégories psychologiques centrées sur l’individu. L’article nous invite à rechercher des formes de résistance plus relationnelles et sociales, moins individualistes. »

Le prix a été remis lors du Congrès annuel de l’Association Italienne de Psychologie.