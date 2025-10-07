In partenza l'edizione 2025 del percorso formativo per giovani proprietari di cani

Il CELVA, nell’ambito della Convenzione in merito alle modalità di controllo del randagismo e protezione degli animali da compagnia sul territorio regionale tra CELVA, Regione Autonoma Valle d’Aosta, AUSL della Valle d’Aosta e Ordine dei Medici veterinari della Valle d’Aosta, organizza la l'edizione 2025 del corso di formazione dedicato ai piccoli proprietari di cani.

Il percorso prevede 5 incontri, a partire da sabato 18 ottobre, ed è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni con l'obiettivo di sviluppare una maggiore conoscenza dell'animale.

Nell'ottica della prevenzione di incidenti, gli iscritti potranno acquisire nozioni immediatamente spendibili nella vita quotidiana e fare esperienza di contatto diretto con i cani in un contesto protetto.

Calendario degli incontri

Sabato 18 ottobre 2025 (10:00 - 12:00) presso la sede del CELVA - Piazza Narbonne n. 16 (sala BIM al 2° piano). Conoscere il cane: comportamento e benessere

Sabato 25 ottobre 2025 (10:00-12:00) presso la sede del CELVA - Piazza Narbonne n. 16 (sala BIM al 2° piano). Educazione civica cinofila: sensibilizzazione dei giovani cittadini verso il rispetto delle regole

Sabato 8 novembre 2025 (10:00-12:00) presso la sede del CELVA - Piazza Narbonne n. 16 (sala BIM al 2° piano). Socializzazione e corretta gestione in ambiente esterno

Sabato 15 novembre 2025 (14:00-18:00) Presso l'Arena Croix Noire di Aosta. Attività da svolgere insieme: educazione e gioco

Sabato 22 novembre 2025 (14:00 - 18:00) Presso l'Arena Croix Noire di Aosta. Attività da svolgere insieme: educazione e gioco

L’iscrizione è gratuita e il numero massimo di partecipanti è pari a 20.

Le adesioni verranno raccolte esclusivamente attraverso il seguente form: https://bit.ly/3o0F8xM.

Collegati alla sezione del sito dedicata al percorso