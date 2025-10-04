Controlli straordinari per una Valle d’Aosta più sicura

Nei giorni scorsi, le strade della Valle d’Aosta hanno visto una presenza più capillare delle forze dell’ordine. Agenti in divisa e in borghese, supportati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, hanno effettuato controlli mirati, con particolare attenzione alle ore serali e alle zone più colpite da piccoli furti.

Circa 200 persone, tra residenti e visitatori, sono state identificate e controllate, insieme a 70 veicoli in transito. Un’azione coordinata e discreta, che ha permesso di rafforzare il senso di sicurezza senza disturbare la vita quotidiana dei cittadini.

La Questura conferma che questi servizi proseguiranno nei prossimi giorni: l’obiettivo è chiaro, prevenire i reati predatori e assicurare che tutti possano muoversi liberamente, sentendosi protetti e tranquilli nella propria città. Una Valle d’Aosta più sicura è possibile, passo dopo passo, grazie all’impegno costante di chi vigila sul territorio.

Consigli pratici per i cittadini

Mantenere sempre chiuse porte e finestre quando non si è in casa.

Segnalare immediatamente situazioni sospette al numero unico di emergenza 112.

Evitare di lasciare oggetti di valore in auto o in vista.

Prestare attenzione agli spostamenti serali in zone poco illuminate.

Collaborare con i vicini, creando piccoli gruppi di osservazione del quartiere.

Con piccoli accorgimenti quotidiani e la presenza costante delle forze dell’ordine, la sicurezza diventa un obiettivo condiviso e tangibile.