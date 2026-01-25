Fuoripista nella nebbia, intervento del Soccorso Alpino a La Thuile

Un pomeriggio complicato, segnato dalla nebbia e dalle condizioni meteo avverse, ha visto l’intervento del Soccorso Alpino Valdostano a La Thuile, per un infortunio avvenuto in zona fuoripista.

L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio, ma fin da subito è apparso chiaro che le condizioni in quota non avrebbero consentito l’impiego dell’elicottero: la visibilità ridotta ha costretto i soccorritori a optare per un intervento via terra, più lungo e tecnicamente impegnativo.

Raggiunto lo sciatore, un cittadino di nazionalità francese, i tecnici del Soccorso Alpino hanno prestato le prime cure sul posto e hanno poi provveduto al trasporto verso una quota più bassa, dove è stato possibile l’imbarco in elicottero. Da lì il trasferimento in Pronto Soccorso, per gli accertamenti e le cure del caso.

Nonostante la dinamica dell’incidente e le difficoltà operative, la persona soccorsa è risultata in buone condizioni fisiche generali, elemento che ha permesso di affrontare l’intervento senza ulteriori criticità.

Ancora una volta, un’operazione che conferma la professionalità e la capacità di adattamento del Soccorso Alpino Valdostano, chiamato a operare anche quando il cielo resta chiuso e l’unica strada possibile è quella che passa, passo dopo passo, dalla montagna stessa.