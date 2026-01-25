Saint-Vincent accoglie i nuovi cittadini nati nel 2025 - GALLERIA FOTOGRAFICA

Sabato 24 gennaio 2026 la sala consiliare di Saint-Vincent ha accolto i 29 bambini nati nel 2025, protagonisti di una cerimonia pensata per celebrare i nuovi cittadini. Un momento di tenerezza e di comunità, in cui ogni gesto e parola ha voluto trasmettere calore e vicinanza alle famiglie.

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Francesco Favre, che ha sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa: «I figli sono il futuro nostro e del paese. Sono anche particolarmente felice perché, per la prima volta da anni, la popolazione non è diminuita, ma è aumentata di otto unità». Il sorriso del sindaco, accompagnato dall’entusiasmo dei genitori, ha scandito l’inizio di una giornata che resterà nella memoria delle famiglie.

L’assessore Giacinta Merlin, che ha voluto riprendere una tradizione sospesa da alcuni anni, ha ricordato l’importanza di accogliere i bambini nel Municipio, inteso come casa di tutta la comunità: «Volevamo ricevere i nuovi cittadini in un luogo che appartiene a tutti, dove ciascuno deve sentirsi libero di entrare». Ha poi riepilogato gli interventi realizzati e quelli in programma a favore delle famiglie: la ristrutturazione di tutte le scuole, l’aumento dei posti all’asilo nido, il miglioramento del servizio mensa con il supporto di un dietologo, l’avvio dell’attività della Cittadella della Media Valle dedicata agli adolescenti e il doposcuola.

È poi intervenuto il consigliere Mauro Cometto, in rappresentanza dei Volontari del Soccorso di Châtillon-Saint-Vincent, che offrono corsi gratuiti di disostruzione pediatrica ai neo genitori e ai nonni: «Due ore per essere informati e formati, perché purtroppo anche un semplice rigurgito, se mal gestito, può avere conseguenze gravi». Le parole di Cometto hanno ricordato quanto sia prezioso proteggere i bambini con piccoli gesti concreti e conoscenze fondamentali.

A ogni nuovo cittadino è stata consegnata una pergamena con un messaggio simbolico di accoglienza: «L’Amministrazione comunale ti accoglie con gioia immensa. La tua nascita arricchisce la nostra cittadinanza e rappresenta una nuova speranza per il futuro di tutti noi. Ai genitori vanno i nostri auguri più sinceri, con l’impegno di costruire insieme un paese capace di proteggere i sogni di ogni bambino». Insieme alla pergamena, è stato consegnato un piccolo kit per il cambio pannolino fuori casa, un gesto semplice ma che ha fatto sorridere genitori e nonni.

La cerimonia ha unito istituzioni, famiglie e comunità in un momento di dolcezza e condivisione, sottolineando l’importanza di accogliere i nuovi cittadini non solo con parole, ma con gesti concreti e vicinanza quotidiana. Tra applausi e sguardi curiosi dei più piccoli, Saint-Vincent ha celebrato la nascita di nuove speranze e la continuità della vita della comunità.