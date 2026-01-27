Domani ad Aosta l’ultimo saluto a Domenico Parisi

Come ricorda Laprimalinea era nato il 14 marzo 1938 e fu eletto al Consiglio regionale della Valle d’Aosta nella decima legislatura (30 giugno 1993 – 29 giugno 1998) nelle fila del Partito Socialista Italiano, ottenendo 883 voti. Il suo ingresso in Assemblea avvenne in una fase di profondo cambiamento del sistema politico, segnata dalla crisi dei partiti tradizionali e dall’emergere di nuove esperienze riformiste e autonomiste.

Coerente con una visione progressista e apprezzato per l’onestà intellettuale e la disponibilità al confronto, Parisi svolse un ruolo attivo all’interno del Consiglio Valle. Nel corso della legislatura fu capogruppo del gruppo “Verso l’Alleanza del Progresso” dal 30 giugno 1993 al 10 luglio 1996, rimanendone componente nello stesso periodo. Successivamente fu tra i fondatori dei Riformisti Valdostani, dei quali ricoprì l’incarico di vicecapogruppo dal 10 luglio 1996 all’8 maggio 1997 e di capogruppo dall’8 maggio al 1° luglio 1997.

Nella parte finale della legislatura entrò a far parte del gruppo Autonomisti/Autonomistes, assumendo il ruolo di vicecapogruppo dal 22 luglio 1997 fino al termine del mandato, rimanendo componente del gruppo dall’1 luglio 1997 al 29 giugno 1998.

Rilevante anche l’attività svolta nelle commissioni consiliari. Parisi fu presidente della III Commissione permanente – Assetto del territorio dal 20 aprile 1994 al 30 luglio 1997, commissione di cui era membro sin dall’inizio della legislatura. Fece inoltre parte della II Commissione permanente – Affari generali dal 30 luglio 1997 al 29 giugno 1998 e della IV Commissione permanente – Sviluppo economico dal 21 maggio al 30 luglio 1997.