Aosta, studenti a scuola a piedi e in bicicletta: torna il Bike to school

Con l’arrivo della primavera, ad Aosta tornano a riempirsi le strade di biciclette e di piccoli gruppi di studenti che raggiungono la scuola camminando. Un’abitudine semplice ma sempre più diffusa, che negli ultimi anni ha trasformato il tragitto casa–scuola in un momento di movimento, socialità e attenzione all’ambiente.

Da cinque anni l’associazione Fiab Aosta à Vélo, insieme al Comune di Aosta e in collaborazione con l’Istituzione scolastica E. Lexert, promuove il Pedibus alla scuola Ramires e il Bicibus e Pedibus alla scuola del Quartiere Cogne. Un progetto che coinvolge famiglie, volontari e insegnanti con l’obiettivo di ridurre l’uso dell’automobile nei percorsi scolastici e favorire stili di vita più sani.

Quest’anno molti alunni e alunne non hanno neppure aspettato la primavera per tornare a pedalare. Le biciclette sono rimaste in movimento finché il freddo e la neve lo hanno permesso e, da circa un mese, i giovani ciclisti hanno ripreso con entusiasmo il percorso quotidiano verso la scuola.

Il presidente di Fiab Valle d’Aosta, Natale Dodaro, rinnova ora l’invito alle famiglie affinché sempre più bambini possano partecipare all’iniziativa. «Invitiamo i genitori ad accompagnare i propri figli e le proprie figlie pedalando o muovendosi a piedi, lasciando a casa l’auto. Facciamo sbocciare insieme nuove abitudini di mobilità».

L’iniziativa si inserisce nella settimana nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, promossa dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta in molte città italiane. Muoversi in modo sostenibile, ricordano gli organizzatori, non porta benefici solo all’ambiente ma anche ai ragazzi, che arrivano a scuola più attivi e con maggiore concentrazione.

Per celebrare la settimana del Bike to school è stato organizzato anche un momento speciale dedicato agli studenti. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 marzo alle 14.15 davanti alla scuola del Quartiere Cogne, da dove partirà una pedalata collettiva lungo un tratto della ciclabile Veloc’è.

Durante il percorso i partecipanti ripasseranno insieme i principali segnali stradali e le regole di comportamento da tenere sulla pista ciclabile, imparando a muoversi in sicurezza nello spazio urbano. Al termine dell’iniziativa è prevista anche una merenda conclusiva per tutti i partecipanti.