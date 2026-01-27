Atterraggio pesante di un elicottero al Rutor, una persona in ospedale

A quota 3.350 metri, alle Vedette del Rutor, il tempo sembra sempre sospeso. La neve, il ghiaccio, il vento che non fa rumore per chi è abituato a sentirlo. Poi, questa mattina, poco prima delle 11.30, quel silenzio si è rotto di colpo: un elicottero ha toccato terra in modo anomalo, un “atterraggio pesante”, come viene definito nel linguaggio tecnico, ma che per chi lo vive è soprattutto un attimo interminabile.

A bordo c’erano sei persone. Nessuna scena drammatica, nessun panico incontrollato. Tutti sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo, un dettaglio che dice molto più di mille comunicati. Subito dopo, la chiamata alla Centrale Unica del Soccorso: la montagna non perdona l’improvvisazione, ma sa riconoscere la prontezza.

Il Soccorso Alpino Valdostano ha reagito senza esitazioni. L’elicottero SA1 è decollato immediatamente con a bordo i tecnici del SAV e il medico. Un intervento rapido, preciso, quasi naturale, come accade quando professionalità ed esperienza diventano istinto.

Una sola persona è stata accompagnata in Pronto Soccorso, ora in attesa di visita. Le sue condizioni generali, al momento, sembrano buone. Gli altri cinque occupanti sono stati lasciati a La Thuile, senza necessità di cure sanitarie. Restano la paura, la consapevolezza di quanto sia sottile il confine tra normalità e imprevisto, e quel rispetto silenzioso che la montagna impone a chi la frequenta.

È finita bene, ed è già una notizia. Ma è anche un promemoria: lassù, a oltre tremila metri, nulla è mai davvero scontato. Nemmeno un atterraggio.