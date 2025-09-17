Tragedia sulla collina di Saint-Pierre, bimbo di tre mesi travolto da un trattore

Il silenzio della collina di Saint-Pierre, poco fuori Aosta, è stato squarciato nel pomeriggio da un urlo disperato. Un bambino di appena tre mesi è stato travolto da un trattore in manovra all’interno di un’azienda agricola. Un attimo di distrazione, un rumore improvviso, e la tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando una comunità sotto shock.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17. Le prime ricostruzioni parlano di un mezzo agricolo che stava effettuando una manovra di routine, quando il piccolo, sfuggito per un istante al controllo dei familiari, è stato colpito. I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Gruppo Aosta e l’elisoccorso regionale, atterrato poco distante dai terreni agricoli.

Il bimbo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Beauregard di Aosta, dove ora è ricoverato in prognosi riservata. I medici hanno scelto di non trasferirlo in un centro specializzato fuori Valle: le condizioni cliniche e la tenerissima età rendono l’operazione troppo rischiosa.

Nelle stanze del Beauregard la vita del piccolo è appesa a un filo. La prognosi è riservata, e la famiglia vive ore di angoscia, sospesa tra speranza e disperazione. Intanto, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, ascoltando i presenti e verificando ogni dettaglio.

La comunità valdostana segue col fiato sospeso l’evolversi della situazione. Quella che doveva essere una giornata qualunque di lavoro nei campi si è trasformata in una tragedia che lascia sgomenti: l’eco di un dramma che, in un attimo, ha sconvolto la vita di una famiglia e colpito il cuore di un’intera regione.