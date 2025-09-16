Entre pierres et paroles : le récit de Notre-Dame de Paris

Dans le cadre des Plaisirs de la Culture 2025, consacrés au patrimoine architectural, l’Alliance Française de la Vallée d’Aoste et l’Ordre des Architectes Aménagistes, Paysagistes et Conservateurs de la Région Autonome Vallée d'Aoste invitent le public à une rencontre exceptionnelle le mercredi 24 septembre, de 18h00 à 19h30, à la Maison des Artistes de Bard.

La soirée proposera un dialogue inédit entre littérature et architecture, en explorant l’imaginaire et l’histoire de Notre-Dame de Paris, monument emblématique de l’identité française et du patrimoine mondial.

Madame Monica Lucioni (chercheuse à l’Université de la Vallée d’Aoste) ouvrira la rencontre par une réflexion sur le rôle de la cathédrale dans l’œuvre de Victor Hugo et dans l’imaginaire du XIXᵉ siècle. Elle mettra en lumière comment la littérature romantique a contribué à rendre ce monument un mythe eternel.

Suivra l’intervention de Carlo Blasi, architecte et professeur émérite de restauration à l’Université de Parme, en visioconférence. Unique expert italien intégré à l’équipe internationale de reconstruction de Notre-Dame après l’incendie de 2019, il est reconnu pour son expertise dans l’étude des structures historiques. Ses recherches et propositions ont joué un rôle essentiel dans la définition des solutions de stabilité des maçonneries anciennes et dans les choix techniques relatifs aux reconstructions.

La participation complète à l’événement permet l’acquisition de 2 crédits de formation continue pour les architectes, sur inscription obligatoire via le lien : https://www.ordinearchitettivda.org/formazione/eventi-oappc-vda/

Un rendez-vous entre mémoire, savoir-faire et vision, pour (re)découvrir Notre-Dame comme symbole vivant d’un patrimoine partagé, entre héritage et avenir.