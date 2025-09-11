Monti, Specchio di Luce: un inno alla vita e alla speranza tra parole e montagne

La montagna come specchio dell’anima: in questo paesaggio di luce e silenzio prende forma Monti, Specchio di Luce, la nuova raccolta letteraria dei coniugi Roberta Maffiodo e Lodovico Marchisio di Avigliana. Dopo l’apprezzato Guarigioni d’amore, i due autori – entrambi diversamente abili, lei a causa della depressione, lui per il morbo di Parkinson – tornano con un’opera corale che unisce parole, emozioni e natura, trasformando la montagna-terapia in narrazione, poesia e racconto.

Il libro si presenta come un caleidoscopio di esperienze e sentimenti, in cui le testimonianze sincere e i versi ispirati si intrecciano per mostrare come il contatto con l’ambiente possa diventare uno strumento di guarigione, resilienza e rinascita. Ogni pagina è un invito a percepire la vita con occhi nuovi, a cogliere la bellezza nascosta nei gesti quotidiani e nella forza silenziosa della natura.

La prima presentazione ufficiale si terrà venerdì 12 settembre 2025, alle ore 21.00, nella Sala Io C’ENTRO di Pinerolo (TO). L’ingresso è libero e aperto a tutti. La serata prevede saluti iniziali di Fabio Fantone, responsabile del centro, la presentazione del libro a cura dell’editrice Piera Rossotti, letture e dialoghi condotti da Patrizio Righero, direttore del settimanale Vita Diocesana Pinerolese. Interverranno gli autori principali e i coautori dell’antologia, tra cui Edi Morini, Marco Spinato, Arnaldo Reviglio, Marina Portigliatti, Giampiero Salomone, Corrado Martinelli e Laura Prunotto, oltre ad altri ospiti e al pubblico che vorrà partecipare.

La serata sarà arricchita da brevi filmati sulla montagna-terapia e da letture selezionate dal libro, mentre Roberta Maffiodo emozionerà con poesie e canti dedicati alla montagna, musa e protagonista dell’opera.

“Insieme a Lodovico, a Patrizio Righero e a tanti scrittori e scrittrici di valore – scrive Roberta – siamo felici di presentare questa antologia poetica interamente dedicata alla montagna. Un fresco e delicato caleidoscopio capace di suscitare emozioni forti, pulite e coinvolgenti. Vi aspettiamo con gioia alle presentazioni e saremo felici di portarla anche nelle vostre realtà”.

Monti, Specchio di Luce non è solo un libro: è un inno alla vita, alla resilienza, all’amore per la montagna e alla capacità di guardare oltre le difficoltà, trasformando ogni ostacolo in poesia e speranza.