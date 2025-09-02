Avviso pubblico - Giovani valdostani tra sport, terra e natura

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta rammenta che fino alle ore 23.59 del giorno 12 settembre 2025 è possibile partecipare all’Avviso pubblico per l’organizzazione delle iniziative previste nell’ambito dell’intervento denominato Giovani valdostani tra sport, terra e natura. Questo intervento si inserisce nella proposta progettuale Spazio ai giovani valdostani tra arte, studio, divertimento e sport approvata con deliberazioni della Giunta regionale n. 70 del 27 gennaio 2025 e n. 263 del 17 marzo 2025, nell’ambito del piano triennale 2024-2026 degli interventi in materia di politiche giovanili, ai sensi dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, raggiunta nella Conferenza Unificata del 17 ottobre 2024, e della l.r. 12/2013, ed è finanziata con risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili e del Fondo regionale per le politiche giovanili.

L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

· AZIONE 1 : Soggiorni in rifugio

· AZIONE 2 : Attività per scoprire il territorio e la natura

· AZIONE 3 : Lezioni per imparare le professioni della montagna

Possono presentare proposte progettuali:

· AZIONE 1 - AZIONE 3 : gli Enti pubblici e le Associazioni regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti che, nel proprio Statuto e/o nell’Atto costitutivo, prevedono la promozione delle attività e degli sport in montagna e, al tempo stesso, hanno al proprio interno le guide di alta montagna, gli accompagnatori di media montagna, le guide escursionistiche e/o quelle naturalistiche; ciascun soggetto può presentare un progetto per una sola o entrambe le azioni.

· AZIONE 2 : le Associazioni e/o le Società sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti.

I progetti presentati, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale e, in particolare, con riferimento alle singole azioni:

· AZIONE 1 – studenti iscritti al primo anno presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado negli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028;

· AZIONE 2 – giovani e studenti iscritti al quarto e quinto anno presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 e giovani fino a 35 anni;

· AZIONE 3 – giovani tra i 18 e i 35 anni;

Le iniziative presentate devono essere svolte nei seguenti periodi:

· AZIONE 1 : da metà settembre a metà ottobre per gli anni 2026 e 2027 – in orario scolastico

· AZIONE 2 : da giugno ad agosto per gli anni 2026 e 2027;

· AZIONE 3 : da giugno ad agosto per gli anni 2026 e 2027.

Le risorse finanziarie disponibili nel triennio 2025/27 per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente art. 3 ammontano complessivamente a euro 205.891,10, di cui euro 15.355,00 nel 2025, euro 95.273,30 nel 2026 ed euro 95.262,80 nel 2027.

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili, entro e non oltre la scadenza sopracitata a pena di inammissibilità, nelle modalità seguenti:

consegna a mano esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, su appuntamento , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855;

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, , contattando l’Ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it

L’avviso pubblico, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul portale web “QuiJeunes VDA”, curato dall’Ufficio politiche giovanili al link https://giovani.regione.vda.it/home.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai referenti dell’Ufficio politiche giovanili della Struttura politiche educative ai recapiti 0165/275854 0165/275855 o all’email u-polgiovanili@regione.vda.it.