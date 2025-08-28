Al via il concorso per assumere due operatori boschivi: la selezione avverrà per titoli ed esami

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che è stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione per titoli ed esami, ai sensi della l.r. del 22 dicembre 2017, n. 21, per l’assunzione di 2 operai idraulico-forestali a tempo indeterminato con profilo di operatore boschivo (bûcheron) - 4° livello “specializzato” - per i cantieri di lavoro per l’esecuzione degli interventi di cui alla l.r. 44/1989 e l.r. 67/1992.

Per la partecipazione alla procedura selettiva, in relazione alla precedente esperienza lavorativa, sono richiesti a pena di esclusione, in alternativa, i seguenti requisiti:

• di aver precedentemente prestato attività lavorativa con mansioni di operatore boschivo (bûcheron) con qualifica di operaio qualificato o superiore, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, o con mansione ad essa equivalente se prevista da contratti collettivi nazionali diversi;

• di aver precedentemente svolto attività lavorativa come lavoratore autonomo operatore boschivo (bûcheron).

Il candidato, oltre al requisito previsto dal punto precedente, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione con esito positivo al modulo/corso C del percorso formativo per operatore forestale, già denominato “corso di formazione professionale bûcheron – operatore boschivo - formazione al lavoro in bosco (abbattimento piante, esbosco del legname con argani e trattore forestale)” svolto presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta o altri corsi equiparati secondo quanto indicato nelle tabelle di cui all’Allegato F della DGR 713 del 21/06/2021 e successive modifiche e integrazioni.

Il modulo di domanda di ammissione è disponibile sul sito internet regionale al seguente indirizzo:

https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvisi_i.aspx

e dovrà pervenire, corredato da una copia fotostatica del documento d’identità, entro venerdì 05 settembre 2025, al Dipartimento Risorse naturali e Corpo forestale, secondo una delle seguenti modalità:

· a mano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 o tramite fax (0165/776234);

· per posta normale, posta celere, posta prioritaria. In questi casi la data di acquisizione della domanda sarà stabilita e comprovata dalla data di protocollazione apposta a cura dell’ufficio segreteria e protocollo del Dipartimento;

· a mezzo raccomandata, raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso di ricevimento. La data di acquisizione della domanda sarà stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante;

· tramite Posta elettronica certificata (PEC) da inoltrare all’indirizzo: risorse_naturali@pec.regione.vda.it, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio segreteria del Dipartimento Risorse naturali e Corpo Forestale dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali sito in Località Amérique, 127/A - Quart (AO), dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (tel. 0165/77.6207 - 0165/77.6314 (mail: risorse_naturali@regione.vda.it); o visitare la pagina web https://www.regione.vda.it/risorsenaturali/Cantieri_forestali/avvisi_i.aspx.