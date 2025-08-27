 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 27 agosto 2025, 08:47

Auguri speciali a Maurizio, Lidia, Gemma, Corinne, Alexis e Flavio

Una festa di compleanni unisce comunità e affetti: tanti auguri luminosi a Maurizio Abbà, colonna della sua famiglia; a Lidia De Petris, cuore pulsante della parrocchia di Villar Pellice; a Gemma Bertalotto, con l’abbraccio di Stefania; a Corinne Scapin, esempio di eleganza e dedizione; al giovane Alexis Benedetto, cittadino del mondo; e a Flavio Riva, instancabile protagonista dell’arte, della cultura e del sociale

Auguri speciali a Maurizio, Lidia, Gemma, Corinne, Alexis e Flavio

Tantissimi luminosi auguri per un magnifico compleanno a Maurizio Abbà di Luserna San Giovanni. Auguri sinceri anche ai suoi favolosi genitori, Maria e Tonino. 

Bacioni e auguri a Lidia De Petris, da sempre amata colonna portante della comunità parrocchiale di Villar Pellice, in occasione del compleanno. Buon cammino.

Sinceri auguri per un sereno compleanno a Gemma Bertalotto di B.ta Combe, Perosa Argentina. Possa l'avvenire garantirle serenità e forza, accanto a Stefania. Vi vogliamo bene.

Per la meravigliosa Corinne Scapin di Pinasca, operaia eccellente, signora elegante e mamma paziente quanto insuperabile, una fresca cascata di bacioni e auguri in occasione del compleanno. Buon proseguimento nella gioia, insieme a Gianni e Aaron.

Tanti auguri di buon compleanno per il giovanissimo Alexis Benedetto, stupendo cittadino del mondo. Un forte abbraccio a tutta la famiglia: Valeria, Massimo, Noah, Liam, Milo, Angela, Sandro, Edo, Anna Maria 

Augurissimi di buon compleanno per Flavio Riva di Pinerolo, che da sempre si distingue per il suo impegno concreto nel settore dell'arte, della cultura e del sociale.

edi morini

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore