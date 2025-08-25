"Sette settembre. Note per ricordare": concerto per gli 80 anni dei Decreti luogotenenziali

L’evento, realizzato da Lingotto Musica, rende omaggio agli ottant’anni dei decreti luogotenenziali n. 545 e n. 546, emanati il 7 settembre 1945, che riconobbero la specificità storica e culturale della Valle d’Aosta e ne sancirono la prima forma di autonomia istituzionale.

Per questo anniversario, la scelta musicale cade su Fryderyk Chopin, la cui opera fonde poesia, identità culturale e tensione verso la libertà. A interpretarlo sarà Louis Lortie, pianista franco-canadese tra i più apprezzati al mondo, con un programma intenso e suggestivo che alterna notturni, mazurche, ballate e polacche.

Il linguaggio musicale di Chopin - raffinato, intimo, profondamente radicato nella tradizione ma proiettato verso l’universalità - si sposa perfettamente con il significato di questo anniversario: una celebrazione della memoria che guarda al futuro, nella consapevolezza del valore dell’autonomia, della cultura e della libertà.

Promulgati pochi mesi dopo la fine del secondo conflitto mondiale, come ricorda il Presidente del Consiglio, quei decreti rappresentano gli atti fondativi della prima forma di autonomia speciale della Valle d’Aosta e segnarono l’avvio di un percorso politico e amministrativo nuovo per la Regione, frutto dello slancio resistenziale e democratico appena riconquistato.

Il programma della serata offrirà un’immersione completa nell'universo poetico di Fryderyk Chopin, compositore la cui musica è simbolo di amore profondo per la sua terra natale. L’impaginato spazierà dalla vivacità estrosa dell’Andante spianato, della Grande Polacca brillante op. 22 e della Polacca-Fantasia op. 61 al lirismo struggente dei 2 Notturni op. 55, chiudendo sulle note più intime e nostalgiche delle 4 Mazurche op. 24.

Da oltre trent’anni richiesto nei cinque continenti, dopo aver conquistato il primo premio al Concorso Busoni e il quarto premio al Concorso di Leeds nel 1984, il pianista franco-canadese Louis Lortie si esibisce con le orchestre più prestigiose e nelle principali sale da concerto al mondo. Artista prolifico, ha inciso oltre 45 album per l’etichetta Chandos Records con i pilastri della letteratura pianistica. Chevalier de l’Ordre national du Québec, è cofondatore e direttore artistico del LacMus International Festival sul Lago di Como.

L’ingresso al concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.