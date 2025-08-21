Per i 25 anni di CVA concerti e spettacoli a impatto zero

Conto alla rovescia per i due grandi eventi gratuiti che celebreranno i 25 anni del Gruppo CVA: il 29 agosto, alle ore 21, il professore e divulgatore scientifico Vincenzo Schettini porterà in piazza Chanoux ad Aosta lo spettacolo “La fisica dell’estate”, una lezione-show per raccontare la scienza ad adulti e bambini in modo semplice e coinvolgente. Il 30 agosto alle ore 21, sempre nella stessa location, Max Gazzé e la sua orchestra proporranno invece “Musicae Loci”, un concerto che è anche un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica ma soprattutto come terra di storia, musica e arte.

La partecipazione a entrambi gli appuntamenti è libera.

Nel rispetto dei valori di sostenibilità che da sempre guidano l’azione del

Gruppo, gli eventi celebrativi dei 25 anni di CVA saranno a impatto zero. L’intera infrastruttura tecnica necessaria alla realizzazione degli spettacoli – dalla produzione audio e luci fino agli allestimenti scenici – sarà alimentata esclusivamente da energia rinnovabile prodotta da CVA.

Inoltre, le eventuali emissioni residue di CO₂ legate alla logistica, ai trasporti e alla partecipazione del pubblico sono state preventivamente calcolate e compensate, attraverso il sostegno a progetti certificati di tutela ambientale e riduzione delle emissioni realizzati in Italia.



Questa scelta testimonia l’impegno concreto di CVA nel promuovere una cultura della responsabilità ambientale e nel realizzare eventi coerenti con la propria missione: generare valore condiviso nel pieno rispetto delle persone, dei territori e del clima.