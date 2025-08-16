A Saint Barthelemy debutta il Festival dei Cori. Appuntamento dedicato alla musica corale e alla valorizzazione delle voci del territorio

La montagna che respira silenzio e bellezza diventa per un giorno il palcoscenico delle voci. A Saint Barthelemy, nella frazione Praz, domenica 24 agosto 2025 andrà in scena la prima edizione del “Festival dei Cori”, un appuntamento che nasce per celebrare il canto corale come esperienza di incontro e di comunità. L’idea, firmata da Alberto Dassisti, porta tra prati e boschi l’armonia di due prestigiose formazioni capaci di raccontare, attraverso la musica, tradizione e contemporaneità.

Ad aprire la giornata, alle ore 11.00, sarà il “Chorus Inside VDA”, ensemble giovane e appassionato, che da anni si distingue per l’entusiasmo contagioso e la capacità di trasformare il canto corale in un’esperienza inclusiva e coinvolgente. Le sue interpretazioni, intense ed energetiche, hanno già conquistato numerosi palchi, sempre con la missione di avvicinare il pubblico alla magia della coralità.

Alle 14.00, l’atmosfera si farà ancor più suggestiva con il “Coro Monte Cervino”, autentico custode della tradizione musicale alpina. I suoi canti popolari, i brani della montagna e le composizioni corali sanno evocare la vita delle genti alpine, con voci compatte e interpretazioni profonde che da anni accompagnano la memoria e l’identità del territorio valdostano.

Ma la musica non sarà l’unica protagonista. Al termine dei concerti, l’incanto proseguirà con l’incontro “Quando il vino incontra la poesia”, che vedrà la partecipazione di scrittori e poeti come Maria Luisa Alberico e lo stesso Alberto Dassisti. Un brindisi alle parole e all’arte, per concludere la giornata con una nota di convivialità e riflessione.

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati: per partecipare è vivamente consigliata la prenotazione al numero 3356012847. Un’occasione per vivere una domenica diversa, lasciandosi trasportare dalle voci che risuonano tra le montagne e dal fascino senza tempo di Saint Barthelemy.