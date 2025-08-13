L'incanto delle storie antiche torna in Val d'Ayas con "Leggende e novelle"

Dal 21 al 24 agosto 2025, la Val d'Ayas si prepara ad accogliere la nona edizione delle sue Leggende e novelle, il progetto teatrale dedicato al recupero e alla valorizzazione delle antiche storie locali.

La rassegna rivolta a un pubblico eterogeno è frutto del lavoro congiunto delle Amministrazioni comunali di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme e Challand-Saint-Victor, con il sostegno del Consiglio regionale, e propone quattro rappresentazioni teatrali prodotte da Teatroallosso e dalla Compagnia Omphaloz.

Le performance faranno rivivere le atmosfere delle antiche “veillà”, quando le comunità si riunivano per raccontare storie che hanno plasmato l'immaginario collettivo locale. Queste pièce teatrali offrono un intreccio suggestivo di storia, fantasia e realtà, nascendo da novelle e leggende che, pur avendo divertito e affascinato per anni, rischiano di perdersi nel tempo. Il progetto unisce così la riscoperta del patrimonio culturale dei borghi e dei villaggi con la promozione turistica del territorio.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, e si svolgeranno alle ore 21.00 nelle seguenti località: giovedì 21 agosto ad Ayas, a Plan Villy di Champoluc (dietro l’edificio di Monterosa Terme); venerdì 22 a Challand-Saint-Anselme (padiglione di località Quinçod); sabato 23 a Challand-Saint-Victor (piazzale chiesetta di Ville); domenica 24 a Brusson (piazzale antistante la chiesa parrocchiale).

Il Teatroallosso, nato nel 2008 da un’idea dell'attore e regista Nicola Cazzalini, è una compagnia teatrale che si dedica al teatro per l’infanzia, per ragazzi e famiglie, con produzioni e progetti rivolti a stagioni teatrali, scuole, biblioteche e centri culturali, attraverso spettacoli, narrazioni e laboratori curati con particolare attenzione ad un linguaggio naturale, scintillante di ironia, astrazione e piccoli incanti.

La Compagnia Omphaloz è nata dall'incontro tra Monica Vignetti, attrice, acrobata aerea, cantante, e Guillaume Hotz, commediante, acrobata, clown; nel 2013 la Compagnia si mette in moto, creando numeri e spettacoli, continuando a studiare per affinare le competenze, partecipando a diversi festival ed eventi nazionali e internazionali.