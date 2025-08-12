Pollein chiude la consigliatura tra conti in ordine e ringraziamenti

Il Consiglio comunale di Pollein, riunito martedì 12 agosto 2025 per l’ultima seduta della legislatura, ha affrontato cinque punti all’ordine del giorno in un clima di operatività e saluti istituzionali. Dopo l’approvazione dei verbali della seduta del 23 giugno, l’assemblea ha dato il via libera all’integrazione e variazione del DUPS 2025/2027 e alla variazione n. 4 del bilancio pluriennale, che ha previsto l’applicazione di una quota di avanzo di amministrazione disponibile per 55 mila euro destinati alla manutenzione straordinaria di immobili, strade e automezzi comunali. A questi si sono aggiunti 13.974,91 euro di avanzo vincolato per il collegamento dell’acquedotto tra le vasche di località Fassoulaz di Brissogne e Mazin di Pollein, oltre a 28 mila euro di avanzo accantonato per il rimborso dell’ufficio contabilità e il trasferimento al Comune capofila per il conguaglio di arretrati contrattuali e del salario di risultato dei dirigenti, relativi al periodo maggio 2021-luglio 2025.

L’aula ha poi approvato il Documento unico di programmazione semplificato 2026/2028 e alcune modifiche allo Statuto comunale, in particolare per adeguare il numero degli assessori della giunta alla nuova normativa regionale. In chiusura, il sindaco ha preso la parola per un bilancio politico e umano del mandato, ringraziando consiglieri, uffici, segretari e associazioni del territorio “per il lavoro svolto in questi cinque anni nell’interesse della comunità”. Un saluto che ha suggellato la fine del quinquennio amministrativo, con la consapevolezza che la prossima assemblea erediterà conti in ordine ma anche sfide non trascurabili: dalle manutenzioni ai servizi, dalla gestione delle risorse idriche alla capacità di attrarre nuove energie politiche.

«La fin de la législature n’est pas une conclusion, mais une page tournée. La suivante s’écrira avec la même encre ou avec une plume nouvelle.»