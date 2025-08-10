Velina Rossonera e Arcobaleno

C’è un posto in rue De Tillier dove le Betoneghe trovano finalmente pace: La Cave. Punto di osservazione strategico, pare, per intercettare sguardi, bisbigli e mezze frasi che poi diventano perle di gossip politico.

«Mais bien sûr, on voit tout d’ici… même les secrets!», commentano con un sorriso sornione.

Alla fine, il referendum confermativo si è trasformato in un’operazione chirurgica di astensionismo: 16,04% di affluenza. La stragrande maggioranza dei valdostani ha preferito barbecue e gelato. «Mais mon cher, voter en août… quelle idée!», ridono le Betoneghe, già sistemate al loro punto d’osservazione preferito: La Cave in rue De Tillier.

Da lì, con un bicchiere in mano, hanno seguito l’andirivieni (scarso) di chi si è avventurato alle urne. «On a tout vu, et entendu… même les excuses!». E la domanda resta: loro, le Betoneghe, ci saranno andate a votare? «Bien sûr… on vote et on écoute!», replicano maliziose.

Nel frattempo, i miasmi cittadini continuano a fluttuare nell’aria bollente, mentre il profumo elettorale resta un miraggio. E tra un sorso e l’altro, le Betoneghe lanciano l’allarme privacy: nei comunelli, incrociare nomi dei votanti e schede sarà facile come scovare un pettegolezzo. Lo spoglio centralizzato? Non pervenuto.

E mentre la democrazia valdostana si prende una vacanza forzata, da Roma il “modello Meloni” esulta: la montagna è piena, il turismo cresce. Valle d’Aosta sul podio. Eh già, peccato che alle urne la fila più lunga sia stata quella davanti alla griglia del pranzo domenicale.

E mentre i politici locali sudano (per il caldo o per le urne, fate voi), da Roma ci rassicurano che «non c’è crisi delle vacanze». Anzi, la montagna vola: 6,8 milioni di arrivi stimati, Valle d’Aosta sul podio dietro il Trentino. È il “modello Meloni” che, tra destagionalizzazione e delocalizzazione, combatte persino l’overtourism. Voilà: se non trovate posto al rifugio, chiedete alle Betoneghe, che ormai hanno più prenotazioni di Booking.