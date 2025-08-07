"Non Solo Show Cooking": grande partecipazione e successo per le prime tre tappe

Sono state un successo le prime tre tappe dell’edizione 2025 di “Non Solo Show Cooking”, l’evento itinerante promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali con la collaborazione di Coldiretti Valle d’Aosta, Unione Cuochi regionale e AIS Valle d’Aosta.

Gli appuntamenti di Cogne (26 luglio), La Thuile (3 agosto) e Gressoney-Saint-Jean (6 agosto) hanno fatto registrare il tutto esaurito nei 100 posti a sedere e un’ottima affluenza anche per il mercato di Campagna Amica, confermando l’interesse del pubblico per una formula che unisce gusto, cultura e territorio.

Una delle novità più apprezzate di quest’anno è stato il quiz interattivo, pensato per coinvolgere in modo diretto gli spettatori e valorizzare le informazioni offerte durante gli interventi degli esperti sul palco. A ogni tappa, dopo i diversi interventi sul palco degli specialisti - come i rappresentanti dell’AIS, del Consorzio Fontina e del Jambon de Bosses, ma anche i tecnici dell’Assessorato - la conduttrice propone al pubblico una serie di domande a risposta multipla sulle curiosità emerse: dai metodi di produzione alla storia dei prodotti tipici, dalle caratteristiche organolettiche dei vini alle pratiche dell’apicoltura locale.

I partecipanti, attraverso un QR code attivabile sul proprio telefono, possono rispondere in tempo reale. Tra coloro che danno le risposte corrette, vengono sorteggiati cinque vincitori per ogni appuntamento, premiati con buoni acquisto da 20 euro ciascuno, immediatamente spendibili presso i gazebo di Coldiretti presenti in loco. Un’iniziativa che ha reso il pubblico non solo spettatore, ma parte attiva dell’esperienza enogastronomica.

Secondo l’Assessore il quiz ha aggiunto un elemento di gioco e partecipazione molto gradito, poiché riesce, in modo semplice ma efficace, a stimolare l’attenzione, far conoscere il territorio valdostano e premiare chi si dimostra curioso e partecipe.

L’ultima tappa di Non Solo Show Cooking si svolgerà a La Magdeleine, lunedì 12 agosto.