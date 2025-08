125 anni in musica: Pont-Saint-Martin celebra la sua Banda tra memoria, tradizione e festa

C’è qualcosa di profondamente autentico e commovente nel suono di una banda musicale che attraversa un paese. È una colonna sonora popolare, fatta di ottoni, tamburi e legami, che racconta la storia di una comunità meglio di qualsiasi libro. Pont-Saint-Martin, nel cuore della bassa Valle d’Aosta, lo sa bene: quest’estate festeggia i 125 anni della sua Banda, un traguardo che sa di memoria collettiva, orgoglio locale e passione tramandata di generazione in generazione.

Le celebrazioni per il 125° anniversario entrano nel vivo il 9 e 10 agosto, in occasione della festa patronale di San Lorenzo, con un programma che intreccia la musica con la storia e l’identità del paese.

Sabato 9 agosto, alle ore 21, la piazza IV Novembre accoglierà il Concerto di San Lorenzo, appuntamento simbolico che ogni anno segna il legame profondo tra la Banda e la sua comunità. Ma quest’anno avrà un sapore speciale: sarà l’occasione per ripercorrere, nota dopo nota, le tappe di un’avventura iniziata nel lontano 1900, quando un gruppo di giovani decise di salutare il nuovo secolo con la nascita di una banda musicale.

Il culmine delle celebrazioni sarà domenica 10 agosto: a partire dalle ore 14.30, le vie del centro saranno invase dalla musica grazie alla sfilata delle bande invitate per l’occasione. Insieme alla banda di casa, arriveranno i musicisti di Donnas, Hône, Carema, Issime, Gaby e i suggestivi Pifferi e Tamburi di Andrate, portatori di una tradizione antichissima.

Il corteo farà tappa in piazza IV Novembre per un’esibizione collettiva e la cerimonia ufficiale, prima di proseguire verso i Giardini pubblici, dove le bande si sfideranno in una serie di giochi musicali. Un momento di allegria, fantasia e condivisione che mescola tecnica, spirito sportivo e senso di appartenenza.

Nata nei primi anni del Novecento, la Banda musicale di Pont-Saint-Martin ha attraversato guerre, crisi, ricostruzioni e trasformazioni sociali, senza mai spegnere la sua voce. Tanto da meritarsi, negli anni Venti, il soprannome di “Banda della Regina”, per aver accolto con le sue musiche Margherita di Savoia durante i suoi passaggi verso Gressoney.

Dopo momenti difficili e interruzioni, la rinascita più solida è avvenuta negli anni Ottanta: dal 1986 la Banda ha intrapreso un cammino di crescita artistica, partecipando a concorsi nazionali e internazionali, con trasferte in tutta Europa. Il primo posto al Concorso mondiale di Bande di Kerkrade (Olanda, 2017) è il coronamento di una passione vissuta con serietà e spirito di squadra.

Celebrare una banda non è solo rendere omaggio a un gruppo di musicisti: è riconoscere il valore della memoria popolare, della cultura dal basso, dell’arte che abita le strade, le feste, le cerimonie pubbliche. È ricordare che prima dei grandi teatri, della musica digitale e degli algoritmi, c’erano – e ci sono ancora – uomini e donne con uno strumento, una divisa e una missione: suonare per il proprio paese.

La Banda musicale di Pont-Saint-Martin è questo. E molto di più. È il collante tra generazioni, il ponte tra passato e futuro, il simbolo di una comunità che ha saputo trasformare la passione in eredità, e l’eredità in festa.

Info utili

📍 Dove: Pont-Saint-Martin – Piazza IV Novembre e Giardini pubblici

📅 Quando: Sabato 9 e Domenica 10 agosto 2025

🎺 Chi partecipa: Bande di Pont-Saint-Martin, Donnas, Hône, Carema, Issime, Gaby, Pifferi e Tamburi di Andrate

🎉 Iniziativa organizzata con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Pont-Saint-Martin