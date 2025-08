Bard, Morgex e Champorcher ospitano il "FantasyBard - Liberi di sognare"

Tre giorni di incontri, disegni, mostre e meraviglie, tra tavole illustrate, draghi, elfi, supereroi e storie che parlano a ogni età. È il programma di "FantasyBard - Liberi di sognare", il festival che dal 15 al 17 agosto 2025 celebra il fumetto come linguaggio senza tempo, capace di attraversare generazioni, culture e sensibilità.

Giunto alla sua terza edizione, "FantasyBard" è organizzato dall’Associazione culturale Borgo di Bard, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta e del Comune di Bard, in collaborazione con i Comuni di Champorcher e Morgex, il Centro studi storico-letterari Natalino Sapegno e il Biblio-Museo del Fumetto Demetrio Mafrica di Morgex, Nerdreams Events.

Il festival conferma anche quest'anno la sua originalità con un programma diffuso che coinvolge i territori di Bard, Morgex e Champorcher, trasformando la Valle in un grande “museo a cielo aperto” dell’immaginario illustrato.

Un’arte senza età

Il cuore della manifestazione è il fumetto, raccontato attraverso l’opera di grandi autori italiani e internazionali, mostre, laboratori e incontri con il pubblico.

Dalla magia delle storie Disney all’epica delle avventure Bonelli, dai fumetti d’autore ai progetti sperimentali, tra gli ospiti di questa edizione vi sono: Fabrizio De Fabritiis, Cristiano Spadavecchia, Rita Carlini, Viviana Giovannini, Davide Barzi, Gloria Meluzzi, Andrea Osella, Sergio Cabella, Valerio Held, Kurt Vincenzi, Ugo Verdi, Sonia Aloi, Jessica Dardano, Emilio Guazzone, Thomas Pistoia, Evandro Straccini, Fabio Ruotolo, Paola Caterina D’Arienzo.

Non mancheranno le occasioni per incontrare dal vivo i fumettisti, partecipare a laboratori per adulti e bambini, assistere a sessioni di live drawing o cimentarsi nei tornei e nei giochi da tavolo.

Una delle novità più significative di "FantasyBard" 2025 è lo spazio dedicato al progetto artistico internazionale “Human Rights?”, che vede l’arte e la cultura interrogarsi sui temi della libertà, della pace e della dignità.

A questo si legano la presenza di Giuliana Sgrena, protagonista dell’incontro “Diari di una reporter di guerra” in programma venerdì 15, alle ore 18, alla Maison des Artistes di Bard (Mab), gli approfondimenti curati da Alessandro Bottero, con focus su il razzismo e diritti umani, sabato 16 alle 16 e domenica 17 alle 11 e la presentazione del graphic novel “Un fiore rosso per la libertà” con gli autori Emilio Guazzone e Thomas Pistoia, domenica 17 alle 18 sempre alla Mab. Un modo per mostrare come il fumetto non sia solo intrattenimento, ma anche uno strumento per raccontare la realtà, riflettere e sensibilizzare.

"FantasyBard" non si esaurisce tra le mura del borgo di Bard, ma si allarga a tutto il territorio con mostre e iniziative a Champorcher e Morgex. Nasce così “Una valle a fumetti”, percorso espositivo diffuso che unisce paesaggi e storie.

Le tavole del pluripremiato autore Federico Bertolucci saranno esposte in tre sedi diverse: Les vacances de Donald a Bard, La volpe a Morgex, Brintille a Champorcher.

A Morgex, al Biblio-Museo del fumetto Demetrio Mafrica e nel centro cittadino, si svolgeranno laboratori e spettacoli per famiglie, mentre Champorcher ospiterà una suggestiva passeggiata escursionistica narrata, "Camminando nell’incanto" con i set cine teatrali a cura del fotografo internazionale Maurizio Moroni, per scoprire la montagna attraverso gli occhi della fantasia.

Accanto agli incontri e alle mostre, il festival propone un ricco calendario di spettacoli e attività immersive per il grande pubblico.

Tra le più attese, le sfilate del Baby T-Rex, i combattimenti scenici di Star Wars, dei Supereroi del gruppo “The Heroes”, le parate cosplay, Signore degli anelli e gli altri gruppi di animazione che coloreranno le strade del borgo di Bard.

Non mancheranno la musica con DJ Lillo e Limbo Nerd, laboratori di calligrafia elfica con Roberto Fontana, pittura fantasy giapponese con l’artista Yoshiko Kubota, glitter art con Samy Boldrin, giochi di ruolo, area food e mercatino nerd & fantasy.

FantasyPass: il bracciale per entrare nel sogno

Per accedere a tutte le attività e laboratori è disponibile il FantasyPass, un bracciale valido tre giorni (10 euro singolo, 25 euro famiglia - ridotto a 7 euro per chi arriva in cosplay), acquistabile presso l’Info Point del festival o online su www.fantasybard.it . Grazie al pass è possibile iscriversi a laboratori tematici, partecipare ai talk show e usufruire dei benefit riservati ai visitatori più affezionati.

Tre giorni per disegnare un altro mondo

«"FantasyBard" 2025 è molto più di un festival - dice il Direttore artistico Bruno Testa -. È un invito collettivo a immaginare, creare e condividere. Un’occasione per avvicinare adulti e bambini al mondo del fumetto e della cultura illustrata in un contesto stimolante e partecipato. Un’esperienza che unisce fantasia, territorio e impegno sociale.»