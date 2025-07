Assegnate le reggenze per l’anno scolastico 2025/2026

L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ha comunicato che, martedì 29 luglio 2025, sono stati ufficialmente attribuiti gli incarichi di reggenza per l’anno scolastico 2025/2026.

Sono cinque le istituzioni scolastiche valdostane interessate dal provvedimento:

I.S. "J.B. Cerlogne" – Saint-Pierre: Bobbio Emanuela

I.S. "Abbé Prosper Duc" – Châtillon: Peduto Giovanni

I.S. "Luigi Barone" – Verrès: Dallou Antonella

I.S. "Elio Reinotti" – Pont-Saint-Martin: Girodo Grant Stefania

I.S. tecnica e professionale "I. Manzetti" – Aosta: Lo Baido Francesco

Come previsto dal disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio regionale, i dirigenti scolastici reggenti potranno richiedere l’esonero totale o parziale dall’insegnamento per uno o più docenti, da impiegare come collaboratori nelle attività di supporto organizzativo e gestionale.

Le istanze di esonero o semi esonero dovranno essere inviate alla Sovraintendenza agli studi entro il 14 agosto 2025.

L’obiettivo dichiarato è facilitare la gestione amministrativa delle reggenze, che comportano un carico di lavoro significativo, garantendo al contempo la qualità dell’offerta formativa e il buon funzionamento delle scuole coinvolte.

Nomine dirigenti scolastici 2025/2026 in Valle d’Aosta