Ad agosto in Valle d’Aosta “Le marmotte non dormono”

Da Gressan ad Arvier, passando per Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, Cogne, Issogne, Brusson e Villeneuve. È proprio vero che ad agosto “Le marmotte non dormono”, ma portano in tutta la Valle d’Aosta cultura, laboratori per bambini e spettacoli teatrali.

Il festival en plein air, giunto alla sua ottava edizione, è organizzato dal Teatro Instabile di Aosta nel contesto del progetto TempoLungo, con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta, di Fondazione Compagnia di San Paolo, di Fondazione CRT, della cooperativa Montessori in Valle e dei Comuni interessati, e si svolgerà dal 9 al 26 agosto.

“Le marmotte non dormono giunge alla sua ottava edizione, confermandosi un progetto importante, capace di radicarsi profondamente nel territorio e di contribuire a una nuova idea di distribuzione culturale, decentrata e diffusa, anche nei mesi estivi – dichiarano i direttori artistici del festival, Marco Chenevier e Alessia Pinto. Crediamo in un’arte che non si limita a esistere nei luoghi deputati, ma che si muove, ascolta, abita e si lascia attraversare dalle comunità. Al centro del nostro lavoro ci sono le nuove generazioni: investire nella formazione non è solo un atto politico e culturale, è una scelta di futuro. Siamo convinti che il pubblico si costruisca nel tempo, attraverso l’incontro diretto con l’arte: si impara a guardare facendo, e ci si innamora da bambini. Le marmotte non dormono è, prima di tutto, uno spazio per immaginare insieme”.

Si comincia sabato 9 agosto dalle 15 alle 17 alla Placetta di Gressan, in località Chez le Ru (in caso di maltempo, Melaugusta Azienda Agricola Bisson, in frazione Letey 5) con il laboratorio di movimento per bambini “La Pulce e il Gatto”, con Marco Chenevier e con la collaborazione di Montessori in Valle. Un laboratorio all’aperto dedicato ai più piccoli che, attraverso giochi teatrali e esercizi di “initiation à la danse”, verranno condotti nella realizzazione di una breve presentazione aperta a tutti. Per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni, prenotazioni al 3311802065 o 3283986434.

Il laboratorio tornerà sabato 16 agosto alle 16 alla Maison Pellissier di Rhêmes-Saint- Georges e sarà seguito dallo spettacolo in italiano, francese e patois “C’era una volta…e c’è ancora”, con Marco Chenevier, Claudine Chenuil e Guillaume Comè, in collaborazione con Le Digourdì. Un'esperienza teatrale unica, in cui il pubblico diventa protagonista: attraverso tre affascinanti storie ispirate alla natura e alle antiche leggende della Valle d'Aosta, grandi e piccoli daranno vita a un mondo magico fatto di personaggi incredibili, scenografie sorprendenti ed effetti speciali, tutti creati insieme in un gioco di complicità, fantasia e divertimento per tutta la famiglia, dove ogni spettacolo è diverso perché costruito dal pubblico.

L’accoppiata del laboratorio “La Pulce e il Gatto” e lo spettacolo “C’era una volta…e c’è ancora” si ripeterà anche domenica 17 agosto a Saint-Pierre, alla vecchia segheria di Verrogne (nell’aula consiliare del municipio in caso di maltempo) e giovedì 21 agosto nel piazzale della Parrocchia di San Maurizio (in caso di maltempo, nella scuola media e elementare) a Brusson.

Martedì 19 agosto alle 18 lo spettacolo “C’era una volta…e c’è ancora” sarà invece a Cogne, in piazza Chanoux (in caso di maltempo, nell’auditorium della biblioteca), mentre mercoledì 20 nella Place di Issogne, davanti al Castello (nell’oratorio in caso di maltempo), Marco Chenevier e Serena Costenaro presenteranno il loro “Bach – Sonate e Danzate”. Nello spettacolo i due autori e protagonisti si confronteranno con Johann Sebastian Bach utilizzando il corpo ed il violoncello come strumenti. Nel concerto la musica diventa fisica e il corpo si trasforma in uno strumento musicale. Le sei danze e i sei preludi attraversano la composizione e ne restituiscono, anche se solo parzialmente, la complessità. Ogni suite è caratterizzata da un colore, e da una sensazione spesso contraddittoria, ed i preludi ne evidenziano queste sei anime. L’opera è prodotta dalla Cie Les 3 Plumes con il sostegno della Regione autonoma Valle d’Aosta, ed ha ottenuto il sostegno in residenza da Ménagerie de Verre (Paris), CND – Centre national de la danse de Paris, Comune di Arvier (Aosta) e Le Regard du Cygne (Paris).

“Bach – Sonate e Danzate” tornerà anche sabato 23 agosto alle 21 all’Antica Fonderia di Villeneuve, davanti all’ufficio postale (o nella tensostruttura comunale dell’Area Verde di Chavonne), mentre “Le marmotte non dormono” si chiude martedì 26 agosto alle 15 con il laboratorio di movimento per bambini “La Pulce e il Gatto” al parco giochi del laghetto di Arvier (o nella sala polivalente in caso di maltempo).

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito internet https://www.lemarmottenondormono.it/, sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram.