OrsOff, l’arte che invade Aosta: la Foire fuori dalla Foire - OrsOff, l’art qui envahit Aoste : la Foire hors la Foire

Da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto, Aosta smette i panni della città turistica e si trasforma in un laboratorio creativo a cielo aperto. Torna OrsOff – Il FuoriFiera della Sant’Orso, una rassegna d’arte e artigianato che si muove leggera e vibrante nei vicoli del centro storico, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva e diffusa.

L’idea – vincente e visionaria – è firmata dallo studio grafico Seghesio & Grivon, due nomi che in Valle d’Aosta non rappresentano solo una fucina di creatività visiva, ma una vera e propria officina culturale. Con OrsOff, questo atelier si conferma non solo interprete, ma promotore attivo della bellezza.

Nata durante l’edizione invernale della Fiera di Sant’Orso del 2020 e giunta ora alla sua terza edizione estiva, OrsOff si è ritagliata uno spazio tutto suo: non un contorno, ma un controcanto alla Foire d’Été, un dialogo parallelo che unisce la materia artigianale e l’invenzione artistica, superando i confini dei linguaggi tradizionali.

Le opere saranno esposte in 13 spazi pubblici e privati: dalla suggestiva chiesa di Santa Croce al giardino urbano del Ginantonic, fino al balcone dell’Alliance Française che guarda piazza Plouves, passando per l’Hôtel des États, la boutique L’Artisanà e il negozio Gian Paolo Arredamenti. Luoghi abitati, vissuti, quotidiani, che per quattro giorni diventano gallerie spontanee, cornici inedite per racconti visivi e tattili.

In scena ci saranno 36 artisti e artigiani. Alcuni noti al pubblico della Millenaria, altri provenienti da fuori Valle e anche dall’estero: fra questi Alberto Gambale, vetraio ferrarese, le francesi Lena Jules e Sophie Luline, e Elham M. Aghili, artista textile italopersiana di fama internazionale. Alcuni di loro, con spirito di condivisione, hanno creato opere “a quattro mani”: è l’essenza stessa di OrsOff, un crocevia di storie, mani, idee.

Ma la magia non finisce negli spazi espositivi. Perché cinque laboratori artigianali – normalmente chiusi al pubblico – apriranno eccezionalmente le loro porte. Sarà possibile entrare nei mondi segreti di Cristina Chiantaretto, Elena Capra, Minel, Carolina Grosa & Gaël Truc e della Ceramica Derby. Un’occasione rara per vedere dove e come nasce il lavoro d’atelier, tra profumi di legno, colori e fuochi accesi.

Una visita itinerante a questi laboratori sarà curata dal FAI Giovani di Aosta, con partenza venerdì 1° agosto alle 16.45 da piazza Chanoux. Un viaggio guidato nella parte meno visibile, ma più autentica, della creatività valdostana.

A completare il programma, uno spettacolo teatrale multisensoriale – in scena venerdì 1° e sabato 2 agosto al Plus (ex Cittadella dei Giovani) – condurrà il pubblico in un’esperienza che unisce parola, forma, suono e materia. È la voce di Marina Vettorato a dare vita alle storie di quattro artigiani: Donato Savin, Elham M. Aghili, Fabio Cornaz e Leandro Favre. Un’ode vivente al saper fare, che diventa narrazione emotiva.

OrsOff non è una mostra. Non è nemmeno una fiera parallela. È un laboratorio di contaminazione: tra antico e contemporaneo, tra tradizione e ricerca, tra artigianato e sperimentazione. È una proposta culturale fortemente radicata nella realtà valdostana, ma con lo sguardo largo e curioso di chi sa che l’arte nasce sempre da un incontro.

Dietro tutto questo, c’è lo studio Seghesio & Grivon, regia silenziosa ma fondamentale. Creativi da sempre, promotori per vocazione, hanno saputo creare uno spazio – e un tempo – in cui l’arte torna a essere necessaria, concreta, vicina.

Perché la bellezza, a volte, basta metterla in circolo.

OrsOff, l’art qui envahit Aoste : la Foire hors la Foire

Un voyage entre ateliers secrets et installations urbaines, où artisanat et art contemporain se donnent rendez-vous. Imaginé par le studio graphique Seghesio & Grivon, le FuoriFiera de la Saint-Ours met en lumière 36 artistes et artisans dans 13 espaces du cœur d’Aoste.

Du jeudi 31 juillet au dimanche 3 août, Aoste quitte ses habits de ville touristique pour se transformer en laboratoire créatif à ciel ouvert. Voici le retour d’OrsOff – le FuoriFiera de la Saint-Ours, un parcours artistique et artisanal à la fois léger et vibrant, qui s’installe dans les ruelles du centre historique et propose au public une expérience immersive et diffuse.

L’idée – visionnaire et audacieuse – est signée par le studio graphique Seghesio & Grivon, un duo reconnu en Vallée d’Aoste non seulement pour son travail visuel raffiné, mais aussi pour son engagement culturel profond. Avec OrsOff, ce véritable atelier d’idées confirme son rôle non pas d’accompagnateur, mais de moteur de beauté.

Né pendant l’édition hivernale de la Foire de Saint-Ours en 2020 et arrivé aujourd’hui à sa troisième édition estivale, OrsOff s’est taillé une place bien à lui : pas un à-côté, mais un contrepoint, un dialogue parallèle entre la matière artisanale et l’invention artistique, au-delà des langages traditionnels.

Les œuvres seront exposées dans 13 lieux publics et privés : la charmante église de Sainte-Croix, le jardin urbain du Ginantonic, le balcon de l’Alliance Française sur la place Plouves, sans oublier l’Hôtel des États, la boutique L’Artisanà et le magasin Gian Paolo Arredamenti. Des lieux habités, familiers, qui pour quatre jours deviendront des galeries spontanées, des écrins insolites pour des récits visuels et tactiles.

Au programme, 36 artistes et artisans. Certains sont déjà connus du public de la Millénaire, d’autres viennent d’ailleurs en Italie et même de l’étranger. Parmi eux, le maître verrier de Ferrare Alberto Gambale, les artistes françaises Lena Jules et Sophie Luline, ou encore la fiber artist italo-persane Elham M. Aghili, de renommée internationale. Plusieurs œuvres sont nées à quatre mains, dans un esprit de coopération et d’échange, au cœur même de la philosophie d’OrsOff.

Mais la magie ne s’arrête pas aux espaces d’exposition. Cinq ateliers artisanaux, habituellement fermés au public, ouvriront exceptionnellement leurs portes : ceux de Cristina Chiantaretto, Elena Capra, Minel, Carolina Grosa & Gaël Truc, ainsi que la Céramique Derby. Une occasion rare de découvrir les coulisses de la création, entre parfums de bois, couleurs et matières en fusion.

Une visite guidée de ces ateliers sera proposée par la délégation FAI Jeunes d’Aoste, avec rendez-vous vendredi 1ᵉʳ août à 16h45 sur la place Chanoux, au stand du FAI. Un parcours dans l’intimité du savoir-faire valdôtain.

Pour compléter ce voyage, un spectacle théâtral multisensoriel se tiendra vendredi 1ᵉʳ et samedi 2 août au Plus (ancienne Cittadella dei Giovani), à 18h15 et 20h45. Une performance originale, qui mêle sculpture, mots, sons et matière dans une expérience immersive.

À travers la voix de Marina Vettorato, quatre artisans – Donato Savin, Elham M. Aghili, Fabio Cornaz et Leandro Favre – se racontent. L’artisanat devient récit, l’objet devient poème.

OrsOff n’est pas une exposition. Ce n’est pas non plus une simple extension de la foire. C’est un laboratoire de contamination : entre ancien et contemporain, entre tradition et innovation, entre main et imagination. Une proposition culturelle profondément enracinée dans la Vallée d’Aoste, mais avec un regard libre, curieux, ouvert.

Derrière ce projet, on retrouve le studio Seghesio & Grivon, une régie discrète mais essentielle. Créateurs passionnés, passeurs de sens et de formes, ils ont su inventer un espace – et un temps – où l’art redevient essentiel, concret, accessible.

Car la beauté, parfois, il suffit de la mettre en circulation.