Estate di stelle al Forte di Bard: Ranieri e Nek in concerto

Dopo il concerto di Marco Masini, ecco i prossimi due appuntamenti al Forte di Bard con gli spettacoli di Dimensione Eventi:

MASSIMO RANIERI - Venerdì 1 agosto - ore 21

NEK - Sabato 9 agosto - ore 21

Massimo Ranieri

Il viaggio musicale di Massimo Ranieri continua nel suo spettacolo live ideato e scritto con Edoardo Falcone. Una produzione Rama 2000 che arriva al Forte di Bard con l’organizzazione di Dimensione Eventi.

Dopo più di ottocento repliche dello spettacolo “Sogno e son desto”, Massimo Ranieri diventa incredibile protagonista di un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti sia inediti che di vita privata.

Nella cornice mozzafiato del Forte di Bard di inizio agosto l’artista offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato con canzoni iconiche come “Rose rosse”, “Perdere l’amore”, “Se bruciasse la città”, “Erba di casa mia”. Uno spettacolo presentato nei teatri e nelle location più suggestive d’Italia dal noto producer Marco De Antoniis, con una band live inedita formata da Danilo Riccardi al pianoforte, Giovanna Perna alle tastiere e voce, Francesco Puglisi al basso, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Puja alle chitarre classiche ed elettriche, Valentina Pinto al violino e voce, Cristiana Polegri al sax e Max Filosi al sax e flauto.

I fans potranno ascoltare anche i bellissimi brani inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri; canzoni che fanno parte del suo ultimo album che dà anche il titolo a questo tour.

In scaletta non mancheranno “Lettera di là dal mare” - brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022 - e “Tra le mani un cuore”, la canzone scritta da Tiziano Ferro e Nek, che Ranieri ha presentato quest’anno al 75°Festival di Sanremo; un brano che è un messaggio di speranza nel dolore, nel quale ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore, simbolo di sentimenti profondi e vulnerabilità, va protetto in tutti i modi, soprattutto quando un amore finisce: il cuore stesso può anche riprendersi dal dolore se il rapporto finisce in maniera civile e umana.

NEK

Mentre prosegue il successo come conduttore di “Dalla strada al palco” NEK tornerà da luglio ad esibirsi dal vivo in alcune delle più belle location italiane con un viaggio tra i suoi più grandi successi.

Perché quest’estate sarà il momento di cantare!

Dopo un inizio anno straordinario, con il successo e il riscontro televisivo come conduttore della quarta edizione di “Dalla Strada al Palco” (in onda in prima serata su Rai 1), NEK Filippo Neviani è pronto a riabbracciare live il suo pubblico con “NEK HITS – LIVE 2025”, un’attesissima serie di concerti tutti da cantare, previsti per questa estate.

Il tour attraverserà l’Italia, per un viaggio attraverso i più grandi successi dell’artista, dove il pubblico potrà rivivere le emozioni di una carriera di oltre trent’anni che ha segnato la musica italiana.

NEK ripercorrerà tutte le più grandi hit della sua carriera, da brani indimenticabili come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, “Sei grande”, “Se una regola c’è”, la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, e ancora “Sei solo tu”, “Uno di questi giorni”, “Ci sei tu” e “E da qui” e tante, tante altre!

A salire sul palco sarà un vero e proprio Power Trio, con Nek (che suonerà anche il basso) accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Un live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni è stato anche impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che è tornato con la quarta stagione nel 2025 in prima serata su Rai 1 e che vede Nek alla conduzione per la prima volta insieme a Bianca Guaccero. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i successivi due anni, Nek intraprende il progetto “RENGANEK” insieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti.