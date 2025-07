Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria da martedì 22 a giovedì 24 luglio. POssibile seduta notturna

Per quanto riguarda l'attività legislativa, saranno esaminati tre disegni di legge. Il primo, di cui è relatore il Consigliere Roberto Rosaire, contiene disposizioni in materia di competitività, dinamicità e internazionalizzazione delle imprese industriali e artigiane (abrogazione della legge regionale n. 6/2003) ed è stato approvato a maggioranza dalla quarta Commissione il 26 giugno. Il secondo riguarda gli interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per il triennio 2025-2027; sul testo, di cui è relatore il Consigliere Andrea Padovani, la quinta Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità il 25 giugno. Il terzo disegno di legge, con relatore il Consigliere Roberto Rosaire, riguarda le fonti energetiche rinnovabili e ha ottenuto l'approvazione a maggioranza delle Commissioni terza e quarta riunite congiuntamente lo scorso 8 luglio.

All'ordine del giorno figurano anche quattro proposte di legge. La prima, presentata dal gruppo Forza Italia, di cui è relatore il Consigliere Pierluigi Marquis, riguarda gli interventi a sostegno delle famiglie a ristoro dei costi per i consumi di energia elettrica e ha ricevuto parere negativo dalla quarta Commissione nella riunione del 3 luglio. La seconda proposta di legge, dei gruppi Lega Vallée d'Aoste e Misto, contiene disposizioni per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai cittadini residenti in Valle d'Aosta: sul testo, di cui è relatore il Consigliere Andrea Manfrin, la quarta Commissione ha espresso parere contrario lo scorso 1° luglio. La terza, presentata dal gruppo Progetto Civico Progressista, ha come relatrice la Consigliera Erika Guichardaz e disciplina procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, mentre la quarta, del gruppo Rassemblement Valdôtain, di cui è relatore il Consigliere Stefano Aggravi, si occupa della valorizzazione in chiave storico-turistica della tratta ferroviaria Aosta/Pré-Saint-Didier: entrambi questi ultimi due atti, sono stati iscritti all'ordine del giorno su richiesta dei proponenti essendo decorsi 90 giorni dal loro rinvio in Commissione e senza aver ricevuto il parere delle rispettive Commissioni.

Saranno poi trattate 17 interrogazioni, di cui tre a risposta immediata, rinviate dalle precedenti adunanze.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato quattro interrogazioni: informazioni sulla documentazione concernente Cva Spa; supporto fornito dall'Università della Valle d'Aosta per la redazione della riforma della legge in materia di politiche abitative; modifiche all'atto aziendale dell'Ausl; interlocuzioni con il Comune di Aosta per ripristinare gli stalli riservati alle persone con disabilità in prossimità dell'uscita dell'ospedale Parini.

Il gruppo Misto, con un question time, chiede conto delle soluzioni individuate per limitare i disagi alla viabilità regionale.

Il gruppo Progetto Civico Progressista discuterà sei interrogazioni: tempi di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per le prossime consultazioni regionali (question time); esternalizzazione dei servizi antincendio all'aeroporto Corrado Gex; tempistiche per l'approvazione della norma di attuazione in materia di concessioni di derivazione d'acqua; ampliamento del bacino artificiale Leissé a Pila; risoluzione delle criticità delle procedure concorsuali dell'Azienda Usl; apertura della parte nuova della struttura per anziani "Maison Regina" a Gaby.

Sono sei anche le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: stato dell'arte dei risarcimenti per i danni arrecati alle imprese dall'alluvione a Breuil-Cervinia (question time); apertura della scuola dell'infanzia di Champdepraz per l'anno scolastico 2025-2026; termine dei lavori di restauro dell'Arco di Augusto; risoluzione delle problematiche di ricezione delle raccomandate relative alle prestazioni a favore dei soggetti con invalidità civile; modifiche all'atto aziendale dell'Ausl; realizzazione della pista di skiroll a Brusson.

Delle 35 interpellanze rinviate dai Consigli precedenti, dodici sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste: avvio di interlocuzioni con la Società di Servizi Valle d'Aosta per garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità; estensione del valore del voucher per agevolare l'accesso ai servizi di conciliazione alle famiglie con più figli con disabilità; ricostituzione dell'Osservatorio in materia di edilizia e urbanistica; tempistiche per la messa in sicurezza dei torrenti Biolley e Verney a Fontainemore; risultati del nuovo sistema di raccolta rifiuti nelle Unités Valdigne-Mont-Blanc e Grand-Paradis; soluzione delle criticità del servizio di gestione e ricarica delle bombole di ossigeno medicale; decadenza dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica adibiti ad attività penalmente rilevanti; verifica della composizione delle Commissioni medico legali per l'accertamento dell'invalidità civile; realizzazione della stanza multisensoriale alla casa di riposo JB Festaz; messa a disposizione presso il servizio del sollievo di posti effettivi e fruibili da tutti; sviluppo della proposta progettuale sull'utilizzo di "Maison équipée" di Saint-Marcel e integrazione con il progetto "Dopo di noi"; predisposizione di un disegno di legge sulla prevenzione della morte cardiaca improvvisa giovanile.

Due le interpellanze del gruppo Misto: intenzioni della Regione in merito all'analisi degli impatti prodotti dal Climat change sul territorio valdostano; disservizi della rete acquedottistica e azioni per la diminuzione dei costi di depurazione delle acque.

Saranno trattate undici interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: esternalizzazione dei servizi antincendio all'aeroporto Corrado Gex; tutela delle imprese commerciali e agricole attive nel settore della cannabis light; salvaguardia delle aziende metalmeccaniche operanti in Valle; manutenzione del forno crematorio e costruzione di un nuovo impianto; soluzioni alle problematiche della Fondation Grand Paradis; bonifica del sito della discarica di Pompiod prima del rilascio di una nuova autorizzazione; avvio di un tavolo di lavoro con le associazioni dei consumatori sui progetti di prevenzione odontoiatrica; implementazione del sistema di disdetta informatizzata di prestazioni sanitarie; soluzione delle criticità per l'espletamento dei concorsi dell'Ausl; monitoraggio e prevenzione della dipendenza dalle droghe di nuova generazione; soluzione delle criticità legate all'erogazione di prestazioni sanitarie.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà dieci interpellanze: rimedi al mancato proseguimento del contratto di lavoro a tempo determinato di educatori e operatori di sostegno fino al termine della scuola dell'infanzia; inserimento scolastico e tutela degli alunni con disturbi da deficit d'attenzione e iperattività; gestione coordinata dei percorsi abilitanti all'insegnamento in Valle d'Aosta; attivazione di un tavolo tecnico per la corretta assegnazione del personale docente della scuola dell'infanzia; stabilizzazione del personale impiegato per la gestione del Pnrr; miglioramento della raccolta differenziata e del riciclo della carta; sperimentazione delle portate di deflusso minimo vitale nelle opere di presa delle centrali idroelettriche di Nus e Champdepraz; tempistiche dell'intervento all'incrocio tra la strada statale 26 e la strada regionale 6 di Champdepraz; misure a sostegno del comparto alberghiero e per il riequilibrio dell'offerta turistica; verifica della percorribilità dei percorsi dedicati alle persone con disabilità ai fini della promozione dell'offerta turistica.

All'ordine del giorno figurano anche cinque mozioni rinviate da precedenti adunanze.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà una mozione che chiede l'intervento della Regione affinché solleciti il Governo nazionale ad approvare il disegno di legge statale n. 483 in materia di patologie oculari e venga inserita la maculopatia nei Lea.

Il gruppo Misto con una mozione sollecita l'avvio degli scavi archeologici nell'area posta a ovest di viale Ginevra ad Aosta e la rimodulazione della progettazione del quarto lotto dell'ospedale Parini.

Con una mozione il gruppo Progetto Civico Progressista chiede di interrompere ogni rapporto con i rappresentanti delle istituzioni del Governo israeliano.

Due le mozioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: realizzazione di un corso di laurea in Scienze e tecnologia della montagna all'Università della Valle d'Aosta; inserimento dell'itinerario "Gran Balconata del Cervino" nei portali Geonavigatore Sentieri della Valle d'Aosta e www.lovevda.it.

