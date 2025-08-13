 / Consiglio Valle Comuni

Charvensod, un consiglio comunale che profuma di casa e continuità

A Charvensod, la sera del 13 agosto non era una sera qualunque. In paese si respirava quell’aria un po’ sospesa di fine estate, quando le giornate si accorciano ma il calore resta nei volti e nelle strette di mano

 Nella sala del Consiglio comunale, le sedie erano al loro posto e il brusio dei presenti si è placato quando il sindaco Ronny Borbey ha preso la parola. Non per un discorso freddo di numeri e atti, ma per guidare, ancora una volta, il racconto di un’amministrazione che pensa in grande senza dimenticare il piccolo.

Si è parlato di investimenti concreti: il nuovo manto sintetico per il campo sportivo Guido Saba, quasi 320 mila euro dalla Regione per restituire ai ragazzi un terreno all’altezza dei loro sogni; altri 40 mila euro per ridare vita alla tensostruttura, così che lo sport e gli eventi trovino sempre casa; 125 mila euro per opere utili a tutti; erogatori d’acqua nelle scuole primarie, perché il futuro si costruisce anche con un bicchiere alla volta; perfino 4 mila euro per completare le ormaie sulla pista che sale a Comboé, un segno di rispetto per le radici e per chi ancora cammina tra i pascoli.

Ma il momento più vero non è stato tra le cifre. È arrivato quando il sindaco ha ringraziato uno ad uno il vicesindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, il segretario comunale Jeannette Grosjacques. E quando, con un filo di commozione, ha ricordato Eliana Yoccoz, il segretario scomparso nel febbraio dello scorso anno: «Cinque anni di idee, impegno e risposte al territorio», ha detto. In sala, qualcuno ha annuito in silenzio: non servivano altre parole.

Gli assessori e i consiglieri hanno seguito il suo esempio, prendendo la parola non per formalità ma per affetto e riconoscenza. L’ultimo voto della seduta ha sancito la convenzione per interventi straordinari al campo sportivo Guido Saba, un’opera che la Regione considera di interesse per tutti.

A chiudere, il presidente del Consiglio comunale ha riportato l’attenzione sull’essenziale: il rigore con cui si lavora e il valore umano che tiene insieme un paese. Ha ringraziato tutti, e ancora una volta ha ricordato Eliana Yoccoz. La seduta si è sciolta così, tra il rumore leggero delle sedie che si spostano e qualche sorriso scambiato sulla porta. Non restavano solo verbali approvati o variazioni di bilancio: restava la sensazione di far parte di un luogo dove, prima dei numeri, vengono le persone.

