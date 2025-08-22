Insieme Ensemble, Forza Italia e La Renaissance presentano le liste per regionali e comunali

La serata, aperta al pubblico e ai media, avrà un ospite di rilievo nazionale: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vice segretario nazionale di Forza Italia, che porterà il suo sostegno alla coalizione e ai candidati.

A fare gli onori di casa sarà Emily Rini, segretario regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, che firma l’invito agli organi di informazione e che guiderà la presentazione. L’appuntamento segna l’avvio ufficiale della corsa elettorale per i due fronti, regionale e comunale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza azzurra e renascente nel panorama politico valdostano.