22 agosto 2025

Insieme Ensemble, Forza Italia e La Renaissance presentano le liste per regionali e comunali

Si scaldano i motori in vista delle elezioni del 28 settembre. Lunedì 25 agosto, alle ore 20.45, all’Hostellerie du Cheval Blanc di via Clavalité, ad Aosta, sarà ufficialmente presentata la lista Insieme Ensemble Forza Italia-La Renaissance Valdôtaine per le regionali, insieme alle liste di Forza Italia e de La Renaissance Valdôtaine per le comunali del capoluogo

La serata, aperta al pubblico e ai media, avrà un ospite di rilievo nazionale: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte e vice segretario nazionale di Forza Italia, che porterà il suo sostegno alla coalizione e ai candidati.

A fare gli onori di casa sarà Emily Rini, segretario regionale di Forza Italia Valle d’Aosta, che firma l’invito agli organi di informazione e che guiderà la presentazione. L’appuntamento segna l’avvio ufficiale della corsa elettorale per i due fronti, regionale e comunale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza azzurra e renascente nel panorama politico valdostano.

red

